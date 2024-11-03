https://1prime.ru/20241103/kharris-852580835.html
Харрис проголосовала по почте на выборах президента США
Харрис проголосовала по почте на выборах президента США - 03.11.2024, ПРАЙМ
Харрис проголосовала по почте на выборах президента США
Вице-президент США, кандидат на пост главы Белого дома от Демократической партии Камала Харрис сообщила, что проголосовала на выборах президента страны по... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T22:46+0300
2024-11-03T22:46+0300
2024-11-03T22:46+0300
выборы в сша
сша
выборы в сша
камала харрис
президент сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850368301_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40d8d057eb2987de32a7a8880c4f15cd.jpg
ВАШИНГТОН, 3 ноя — ПРАЙМ. Вице-президент США, кандидат на пост главы Белого дома от Демократической партии Камала Харрис сообщила, что проголосовала на выборах президента страны по почте. При этом она отметила, что президентская гонка должна быть "напряженной" и выразила уверенность в своей победе. "Мы собираемся победить. И одна из причин этого — ваше голосование," — сказала она в своем видеообращении к избирателям, опубликованном в соцсети X. Кандидат в президенты США напомнила, что выборы пройдут 5 ноября, призвала американцев сделать все возможное для выражения своей позиции на выборах и добавила, что их голоса имеют решающее значение и являются их "силой". Кроме того, Харрис призвала избирателей использовать интернет-ресурсы для планирования предстоящего голосования.
https://1prime.ru/20241102/porazhenie-852558543.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850368301_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_d24e7e748c373bc3cad7312bee664449.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, выборы в сша, камала харрис, президент сша
Выборы в США, США, выборы в США, Камала Харрис, президент США
Харрис проголосовала по почте на выборах президента США
Харрис проголосовала по почте и выразила уверенность в своей победе на выборах
ВАШИНГТОН, 3 ноя — ПРАЙМ. Вице-президент США, кандидат на пост главы Белого дома от Демократической партии Камала Харрис сообщила, что проголосовала на выборах президента страны по почте. При этом она отметила, что президентская гонка должна быть "напряженной" и выразила уверенность в своей победе.
"Мы собираемся победить. И одна из причин этого — ваше голосование," — сказала она в своем видеообращении к избирателям, опубликованном в соцсети X.
Кандидат в президенты США напомнила, что выборы пройдут 5 ноября, призвала американцев сделать все возможное для выражения своей позиции на выборах и добавила, что их голоса имеют решающее значение и являются их "силой".
Кроме того, Харрис призвала избирателей использовать интернет-ресурсы для планирования предстоящего голосования.
"Война приближается": в США раскрыли предупреждение Харрис по Украине