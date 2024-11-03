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Харрис проголосовала по почте на выборах президента США - 03.11.2024, ПРАЙМ
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Харрис проголосовала по почте на выборах президента США
Харрис проголосовала по почте на выборах президента США - 03.11.2024, ПРАЙМ
Харрис проголосовала по почте на выборах президента США
Вице-президент США, кандидат на пост главы Белого дома от Демократической партии Камала Харрис сообщила, что проголосовала на выборах президента страны по... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T22:46+0300
2024-11-03T22:46+0300
выборы в сша
сша
выборы в сша
камала харрис
президент сша
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ВАШИНГТОН, 3 ноя — ПРАЙМ. Вице-президент США, кандидат на пост главы Белого дома от Демократической партии Камала Харрис сообщила, что проголосовала на выборах президента страны по почте. При этом она отметила, что президентская гонка должна быть "напряженной" и выразила уверенность в своей победе. "Мы собираемся победить. И одна из причин этого — ваше голосование," — сказала она в своем видеообращении к избирателям, опубликованном в соцсети X. Кандидат в президенты США напомнила, что выборы пройдут 5 ноября, призвала американцев сделать все возможное для выражения своей позиции на выборах и добавила, что их голоса имеют решающее значение и являются их "силой". Кроме того, Харрис призвала избирателей использовать интернет-ресурсы для планирования предстоящего голосования.
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сша, выборы в сша, камала харрис, президент сша
Выборы в США, США, выборы в США, Камала Харрис, президент США
22:46 03.11.2024
 
Харрис проголосовала по почте на выборах президента США

Харрис проголосовала по почте и выразила уверенность в своей победе на выборах

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкБрифинг президента США Дж. Байдена
Брифинг президента США Дж. Байдена - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 3 ноя — ПРАЙМ. Вице-президент США, кандидат на пост главы Белого дома от Демократической партии Камала Харрис сообщила, что проголосовала на выборах президента страны по почте. При этом она отметила, что президентская гонка должна быть "напряженной" и выразила уверенность в своей победе.
"Мы собираемся победить. И одна из причин этого — ваше голосование," — сказала она в своем видеообращении к избирателям, опубликованном в соцсети X.
Кандидат в президенты США напомнила, что выборы пройдут 5 ноября, призвала американцев сделать все возможное для выражения своей позиции на выборах и добавила, что их голоса имеют решающее значение и являются их "силой".
Кроме того, Харрис призвала избирателей использовать интернет-ресурсы для планирования предстоящего голосования.
Брифинг президента США Дж. Байдена - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
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