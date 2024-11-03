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Япония в сентябре поставила России рекордный объем кофе
Япония в сентябре поставила России рекордный объем кофе - 03.11.2024, ПРАЙМ
Япония в сентябре поставила России рекордный объем кофе
Япония в начале осени экспортировала в Россию рекордный за всю историю взаимной торговли объем жареного кофе - 25,6 тонны на 325,2 тысячи долларов, подсчитало... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T09:05+0300
2024-11-03T09:05+0300
2024-11-03T09:08+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Япония в начале осени экспортировала в Россию рекордный за всю историю взаимной торговли объем жареного кофе - 25,6 тонны на 325,2 тысячи долларов, подсчитало РИА Новости по данным японской статистики. По сравнению с прошлым месяцем это в шесть раз больше как по весу, так и в стоимостном выражении, а за год показатели выросли в 1,5 раза. Россия при этом является одним из крупнейших покупателей японских обжаренных зерен - на страну приходится 13% экспорта этой продукции. Первое место уверенно закрепил за собой Тайвань (43%), а второе - отошло Китаю (15%). Всего в сентябре Япония продала за рубеж 193 тонны кофе. Поставляет Япония в Россию и чай, но объемы экспорта вдвое меньше - 11,6 тонны на 246,5 тысячи долларов по итогам минувшего сентября.
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япония, россия, торговля, кофе
ЯПОНИЯ, РОССИЯ, торговля, кофе
Япония в сентябре поставила России рекордный объем кофе
Япония в сентябре экспортировала в Россию рекордный объем жареного кофе на 25,6 тонны
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Япония в начале осени экспортировала в Россию рекордный за всю историю взаимной торговли объем жареного кофе - 25,6 тонны на 325,2 тысячи долларов, подсчитало РИА Новости по данным японской статистики.
По сравнению с прошлым месяцем это в шесть раз больше как по весу, так и в стоимостном выражении, а за год показатели выросли в 1,5 раза.
Россия при этом является одним из крупнейших покупателей японских обжаренных зерен - на страну приходится 13% экспорта этой продукции. Первое место уверенно закрепил за собой Тайвань (43%), а второе - отошло Китаю (15%). Всего в сентябре Япония продала за рубеж 193 тонны кофе.
Поставляет Япония в Россию и чай, но объемы экспорта вдвое меньше - 11,6 тонны на 246,5 тысячи долларов по итогам минувшего сентября.
Россия стала вторым крупнейшим покупателем сигарет у ЕС впервые с 2021 года