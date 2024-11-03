Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции предсказали конец Европейского союза - 03.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241103/kontrol-852576429.html
В Турции предсказали конец Европейского союза
В Турции предсказали конец Европейского союза - 03.11.2024, ПРАЙМ
В Турции предсказали конец Европейского союза
Введение немецкими властями пограничного контроля с рядом государств подорвало единство Европейского союза, считают журналисты турецкого канала Haber Global. | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T13:50+0300
2024-11-03T13:50+0300
политика
ес
германия
мигранты
https://cdnn.1prime.ru/img/83981/41/839814192_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d3bbe69b53b9497aa1696df7685de1fa.jpg
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Введение немецкими властями пограничного контроля с рядом государств подорвало единство Европейского союза, считают журналисты турецкого канала Haber Global.Ранее глава МВД Германии ввела временные меры по контролю сухопутных границ страны с целью снижения миграционного потока. Подобное решение она объяснила "исчерпанностью" имеющихся ресурсов для урегулирования данного вопроса."Можно сказать, что дух Европейского союза полностью исчез", — заявили представители турецких СМИ, добавив, что подобная риторика стала популярной после выхода Британии из состава Евросоюза. Подобные тенденции, уверены журналисты, свидетельствуют о постепенном завершении существования Союза.
https://1prime.ru/20241103/zapad-852576197.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83981/41/839814192_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6f3b2b12c893a5c5e120ac2ad6c14c3e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, германия, мигранты
Политика, ЕС, ГЕРМАНИЯ, Мигранты
13:50 03.11.2024
 
В Турции предсказали конец Европейского союза

Haber Global: введение властями ФРГ пограничного контроля подорвало дух ЕС

© РИА Новости . Григорис Сиамидис | Перейти в медиабанкЛагерь беженцев на острове Лесбос
Лагерь беженцев на острове Лесбос - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости . Григорис Сиамидис
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Введение немецкими властями пограничного контроля с рядом государств подорвало единство Европейского союза, считают журналисты турецкого канала Haber Global.
Ранее глава МВД Германии ввела временные меры по контролю сухопутных границ страны с целью снижения миграционного потока. Подобное решение она объяснила "исчерпанностью" имеющихся ресурсов для урегулирования данного вопроса.
"Можно сказать, что дух Европейского союза полностью исчез", — заявили представители турецких СМИ, добавив, что подобная риторика стала популярной после выхода Британии из состава Евросоюза. Подобные тенденции, уверены журналисты, свидетельствуют о постепенном завершении существования Союза.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
На Западе испугались начала новой "Холодной войны"
13:27
 
ПолитикаЕСГЕРМАНИЯМигранты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала