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В Турции предсказали конец Европейского союза
В Турции предсказали конец Европейского союза - 03.11.2024, ПРАЙМ
В Турции предсказали конец Европейского союза
Введение немецкими властями пограничного контроля с рядом государств подорвало единство Европейского союза, считают журналисты турецкого канала Haber Global. | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T13:50+0300
2024-11-03T13:50+0300
2024-11-03T13:50+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Введение немецкими властями пограничного контроля с рядом государств подорвало единство Европейского союза, считают журналисты турецкого канала Haber Global.Ранее глава МВД Германии ввела временные меры по контролю сухопутных границ страны с целью снижения миграционного потока. Подобное решение она объяснила "исчерпанностью" имеющихся ресурсов для урегулирования данного вопроса."Можно сказать, что дух Европейского союза полностью исчез", — заявили представители турецких СМИ, добавив, что подобная риторика стала популярной после выхода Британии из состава Евросоюза. Подобные тенденции, уверены журналисты, свидетельствуют о постепенном завершении существования Союза.
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ес, германия, мигранты
Политика, ЕС, ГЕРМАНИЯ, Мигранты
В Турции предсказали конец Европейского союза
Haber Global: введение властями ФРГ пограничного контроля подорвало дух ЕС
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ.
Введение немецкими властями пограничного контроля с рядом государств подорвало единство Европейского союза, считают журналисты турецкого канала Haber Global
.
Ранее глава МВД Германии ввела временные меры по контролю сухопутных границ страны с целью снижения миграционного потока. Подобное решение она объяснила "исчерпанностью" имеющихся ресурсов для урегулирования данного вопроса.
"Можно сказать, что дух Европейского союза полностью исчез", — заявили представители турецких СМИ, добавив, что подобная риторика стала популярной после выхода Британии из состава Евросоюза. Подобные тенденции, уверены журналисты, свидетельствуют о постепенном завершении существования Союза.
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