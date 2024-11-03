https://1prime.ru/20241103/kontrol-852576429.html

В Турции предсказали конец Европейского союза

В Турции предсказали конец Европейского союза - 03.11.2024, ПРАЙМ

В Турции предсказали конец Европейского союза

Введение немецкими властями пограничного контроля с рядом государств подорвало единство Европейского союза, считают журналисты турецкого канала Haber Global. | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T13:50+0300

2024-11-03T13:50+0300

2024-11-03T13:50+0300

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Введение немецкими властями пограничного контроля с рядом государств подорвало единство Европейского союза, считают журналисты турецкого канала Haber Global.Ранее глава МВД Германии ввела временные меры по контролю сухопутных границ страны с целью снижения миграционного потока. Подобное решение она объяснила "исчерпанностью" имеющихся ресурсов для урегулирования данного вопроса."Можно сказать, что дух Европейского союза полностью исчез", — заявили представители турецких СМИ, добавив, что подобная риторика стала популярной после выхода Британии из состава Евросоюза. Подобные тенденции, уверены журналисты, свидетельствуют о постепенном завершении существования Союза.

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