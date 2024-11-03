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В Евросоюзе начали подготовку к изменению курса США в случае победы Трампа

В Евросоюзе начали подготовку к изменению курса США в случае победы Трампа - 03.11.2024, ПРАЙМ

В Евросоюзе начали подготовку к изменению курса США в случае победы Трампа

Европейские государства готовятся к смене политики США в вопросе военной помощи Киеву в случае победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа,... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T09:45+0300

2024-11-03T09:45+0300

2024-11-03T09:45+0300

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Европейские государства готовятся к смене политики США в вопросе военной помощи Киеву в случае победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа, передает издание Washington Post, сославшись на европейских чиновников. "Чтобы застраховаться от возможной переориентации Белого дома в вопросе Украины, европейские чиновники постарались продвинуть пакеты помощи до ноябрьских выборов", - сообщили авторы статьи, добавив, что часть обязанностей Пентагона в украинском вопросе уже перешло новому командованию Североатлантического альянса. Кроме того, страны Евросоюза готовятся к возможному разрыву трансатлантических отношений.По словам члена бундестага в ФРГ Томаса Эрндля, Европе следует взять на себя больше ответственности в вопросах собственной безопасности, поскольку действующий глава Белого дома Джо Байден, вероятно, "последний трансатлантический президент в традиционном смысле этого слова".Издание также сообщило, что европейские чиновники создали проект ответных торговых пошлин на случай введения США сборов на поставляемую Евросоюзом продукцию.

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