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В Госдуме предложили проводить лотерею среди новорожденных - 03.11.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили проводить лотерею среди новорожденных
В Госдуме предложили проводить лотерею среди новорожденных - 03.11.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили проводить лотерею среди новорожденных
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от партии ЛДПР предложил проводить ежемесячную всероссийскую лотерею среди новорожденных, среди призов - 10 квартир, 100... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T08:38+0300
2024-11-03T08:38+0300
лотерея
госдума
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от партии ЛДПР предложил проводить ежемесячную всероссийскую лотерею среди новорожденных, среди призов - 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники. "Ко мне часто обращаются граждане по вопросам, связанным с поддержкой семей и созданием стимулов для рождения детей. Одна из идей мне показалась вполне рабочей, и я буду предлагать внедрить её на практике", - объяснил Чернышов РИА Новости, отметив, что таким образом государство будет стимулироваться рождаемость.Участие в лотерее депутат предлагает сделать автоматическим, а призы разыгрывать по спискам из ЗАГСа. Чернышов также подчеркнул, что схожие проекты уже были реализованы в ряде регионов. Парламентарий убежден, что лотерея станет интересным способом привлечь россиян к решению демографической проблемы, а также мотиватором для молодых семей. Он также предложил включить лотерею в проект господдержки семей с детьми.
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лотерея, госдума
лотерея, Госдума
08:38 03.11.2024
 
В Госдуме предложили проводить лотерею среди новорожденных

В ГД предложили запустить лотерею для новорожденных в целях стимулирования рождаемости

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкРабота перинатального центра в Челябинске
Работа перинатального центра в Челябинске - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от партии ЛДПР предложил проводить ежемесячную всероссийскую лотерею среди новорожденных, среди призов - 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники.
"Ко мне часто обращаются граждане по вопросам, связанным с поддержкой семей и созданием стимулов для рождения детей. Одна из идей мне показалась вполне рабочей, и я буду предлагать внедрить её на практике", - объяснил Чернышов РИА Новости, отметив, что таким образом государство будет стимулироваться рождаемость.
Участие в лотерее депутат предлагает сделать автоматическим, а призы разыгрывать по спискам из ЗАГСа. Чернышов также подчеркнул, что схожие проекты уже были реализованы в ряде регионов.
Парламентарий убежден, что лотерея станет интересным способом привлечь россиян к решению демографической проблемы, а также мотиватором для молодых семей. Он также предложил включить лотерею в проект господдержки семей с детьми.
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