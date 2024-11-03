https://1prime.ru/20241103/lotereya-852572528.html

В Госдуме предложили проводить лотерею среди новорожденных

В Госдуме предложили проводить лотерею среди новорожденных - 03.11.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили проводить лотерею среди новорожденных

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от партии ЛДПР предложил проводить ежемесячную всероссийскую лотерею среди новорожденных, среди призов - 10 квартир, 100... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T08:38+0300

2024-11-03T08:38+0300

2024-11-03T08:38+0300

лотерея

госдума

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от партии ЛДПР предложил проводить ежемесячную всероссийскую лотерею среди новорожденных, среди призов - 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники. "Ко мне часто обращаются граждане по вопросам, связанным с поддержкой семей и созданием стимулов для рождения детей. Одна из идей мне показалась вполне рабочей, и я буду предлагать внедрить её на практике", - объяснил Чернышов РИА Новости, отметив, что таким образом государство будет стимулироваться рождаемость.Участие в лотерее депутат предлагает сделать автоматическим, а призы разыгрывать по спискам из ЗАГСа. Чернышов также подчеркнул, что схожие проекты уже были реализованы в ряде регионов. Парламентарий убежден, что лотерея станет интересным способом привлечь россиян к решению демографической проблемы, а также мотиватором для молодых семей. Он также предложил включить лотерею в проект господдержки семей с детьми.

https://1prime.ru/20241103/nalog-852560818.html

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лотерея, госдума