https://1prime.ru/20241103/materialy-852575320.html
Российские компании оценили производство медицинских материалов в Туркмении
Российские компании оценили производство медицинских материалов в Туркмении - 03.11.2024, ПРАЙМ
Российские компании оценили производство медицинских материалов в Туркмении
Российские компании проявляют интерес к проектам по производству медицинских нетканых материалов в Туркмении, сообщил журналистам в воскресенье торговый... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T12:01+0300
2024-11-03T12:01+0300
2024-11-03T12:01+0300
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АШХАБАД, 3 ноя – ПРАЙМ. Российские компании проявляют интерес к проектам по производству медицинских нетканых материалов в Туркмении, сообщил журналистам в воскресенье торговый представитель РФ в Туркмении Андрей Хрипунов. "Перспективы сотрудничества, безусловно, есть.... И в области медицины, производства различных медицинских нетканых материалов. В Туркменистане хорошая сырьевая база, можно делать различные солевые растворы, например, и так далее", – отметил Хрипунов в кулуарах международной выставки "Строительство, промышленность, энергетика Туркмении – 2024". По словам торгпреда, активно развивается региональное сотрудничество, в частности, действует специальная туркмено-татарстанская рабочая группа. Регулярно проводятся взаимные визиты и встречи представителей Татарстана и Туркмении, в рамках которых реализуются различные совместные проекты. Международная выставка "Строительство, промышленность, энергетика Туркмении – 2024" проходит в Ашхабаде с 3 по 5 ноября при участии более 100 компаний, включая российские. Организаторами выступают министерство энергетики, министерство промышленности и строительного производства, а также Торгово-промышленная палата Туркмении.
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россия, туркмения, медицинские изделия
РОССИЯ, ТУРКМЕНИЯ, медицинские изделия
Российские компании оценили производство медицинских материалов в Туркмении
Хрипунов: компании РФ заинтересованы в производстве медматериалов в Туркмении
АШХАБАД, 3 ноя – ПРАЙМ. Российские компании проявляют интерес к проектам по производству медицинских нетканых материалов в Туркмении, сообщил журналистам в воскресенье торговый представитель РФ в Туркмении Андрей Хрипунов.
"Перспективы сотрудничества, безусловно, есть.... И в области медицины, производства различных медицинских нетканых материалов. В Туркменистане хорошая сырьевая база, можно делать различные солевые растворы, например, и так далее", – отметил Хрипунов в кулуарах международной выставки "Строительство, промышленность, энергетика Туркмении – 2024".
По словам торгпреда, активно развивается региональное сотрудничество, в частности, действует специальная туркмено-татарстанская рабочая группа. Регулярно проводятся взаимные визиты и встречи представителей Татарстана и Туркмении, в рамках которых реализуются различные совместные проекты.
Международная выставка "Строительство, промышленность, энергетика Туркмении – 2024" проходит в Ашхабаде с 3 по 5 ноября при участии более 100 компаний, включая российские. Организаторами выступают министерство энергетики, министерство промышленности и строительного производства, а также Торгово-промышленная палата Туркмении.
Посол назвал сферы сотрудничества Бенина и Того с Россией