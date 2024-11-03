https://1prime.ru/20241103/materialy-852575320.html

Российские компании оценили производство медицинских материалов в Туркмении

Российские компании оценили производство медицинских материалов в Туркмении - 03.11.2024, ПРАЙМ

Российские компании оценили производство медицинских материалов в Туркмении

Российские компании проявляют интерес к проектам по производству медицинских нетканых материалов в Туркмении, сообщил журналистам в воскресенье торговый... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T12:01+0300

2024-11-03T12:01+0300

2024-11-03T12:01+0300

россия

туркмения

медицинские изделия

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АШХАБАД, 3 ноя – ПРАЙМ. Российские компании проявляют интерес к проектам по производству медицинских нетканых материалов в Туркмении, сообщил журналистам в воскресенье торговый представитель РФ в Туркмении Андрей Хрипунов. "Перспективы сотрудничества, безусловно, есть.... И в области медицины, производства различных медицинских нетканых материалов. В Туркменистане хорошая сырьевая база, можно делать различные солевые растворы, например, и так далее", – отметил Хрипунов в кулуарах международной выставки "Строительство, промышленность, энергетика Туркмении – 2024". По словам торгпреда, активно развивается региональное сотрудничество, в частности, действует специальная туркмено-татарстанская рабочая группа. Регулярно проводятся взаимные визиты и встречи представителей Татарстана и Туркмении, в рамках которых реализуются различные совместные проекты. Международная выставка "Строительство, промышленность, энергетика Туркмении – 2024" проходит в Ашхабаде с 3 по 5 ноября при участии более 100 компаний, включая российские. Организаторами выступают министерство энергетики, министерство промышленности и строительного производства, а также Торгово-промышленная палата Туркмении.

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россия, туркмения, медицинские изделия