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В Раде испугались последствий опасной тенденции среди украинцев
В Раде испугались последствий опасной тенденции среди украинцев - 03.11.2024, ПРАЙМ
В Раде испугались последствий опасной тенденции среди украинцев
На Украине наметилась тенденция к снижению темпов мобилизации, рассказал секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T11:56+0300
2024-11-03T11:56+0300
2024-11-03T11:56+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. На Украине наметилась тенденция к снижению темпов мобилизации, рассказал секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко* сообщил, что к ВСУ должны присоединиться еще 160 тысяч новобранцев, однако, как отмечает Костенко, уже в сентябре наметились первые признаки снижения интенсивности призыва."В общем, идет тенденция на уменьшение мобилизации, и мы этого не можем допустить ни в коем случае", - подчеркнул он на видео, которое опубликовал украинский телеканал "Новости.LIVE". Так, тенденция может стать серьезной проблемой, последствия которой будет невозможно устранить. При этом украинские подразделения продолжают жаловаться на нехватку кадров. "Помните, Залужный говорил, что нам нужно 500 тысяч? Я прихожу к выводу, что такая цифра актуальна", - резюмировал депутат. * Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
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насильственная мобилизация на украине, украина, всу
Спецоперация на Украине, насильственная мобилизация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
В Раде испугались последствий опасной тенденции среди украинцев
Костенко: на Украине наметилась тенденция к снижению темпов мобилизации
МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. На Украине наметилась тенденция к снижению темпов мобилизации, рассказал секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко* сообщил, что к ВСУ должны присоединиться еще 160 тысяч новобранцев, однако, как отмечает Костенко, уже в сентябре наметились первые признаки снижения интенсивности призыва.
"В общем, идет тенденция на уменьшение мобилизации, и мы этого не можем допустить ни в коем случае", - подчеркнул он на видео, которое опубликовал украинский телеканал "Новости.LIVE".
Так, тенденция может стать серьезной проблемой, последствия которой будет невозможно устранить. При этом украинские подразделения продолжают жаловаться на нехватку кадров. "Помните, Залужный говорил, что нам нужно 500 тысяч? Я прихожу к выводу, что такая цифра актуальна", - резюмировал депутат.
На Украине забили тревогу из-за необдуманного решения Зеленского * Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом