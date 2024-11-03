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Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии - 03.11.2024, ПРАЙМ
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Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии
Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии - 03.11.2024, ПРАЙМ
Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии
Александр Стояногло лидирует во втором туре президентских выборов главы в Молдавии. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия республики. | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T23:25+0300
2024-11-03T23:54+0300
политика
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 3 ноя - ПРАЙМ. Александр Стояногло лидирует во втором туре президентских выборов главы в Молдавии. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия республики. По данным ЦИК Молдавии после обработки 90% протоколов с избирательных участков, Стояногло набрал 50,81% голосов, а нынешний президент страны Майя Санду — 49,19%.Комиссия также сообщила, что Стояногло лидирует на избирательных участках в Приднестровье с 79,72%, у Санду 29,28%, исходя из данных, которые опубликованы на сайте комиссии по участкам, где голосовали жители Приднестровского региона.Кроме того, после подсчета 85,29% протоколов в Гагаузской автономии Стояногло лидирует у себя на родине с абсолютным преимуществом в 95,85% голосов против 4,15% у Санду.Вместе с тем Санду после обработки 7,87% протоколов с избирательных участков за границей лидирует с 74,13% голосов, а Стояногло набрал 25,87% голосов, сообщила комиссия.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. Главу государства выбирали на четырехлетний срок. Во второй тур вышли прозападный президент Молдавии Майя Санду и бывший генпрокурор страны, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, антироссийских санкций и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой и при этом поддерживает интеграцию с ЕС. Он признает значимость РФ для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым стране следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду получила 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Во втором туре победит тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
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молдавия, майя санду
Политика, МОЛДАВИЯ, Майя Санду
23:25 03.11.2024 (обновлено: 23:54 03.11.2024)
 
Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии

ЦИК Молдавии: Стояногло лидирует на выборах президента страны с 50,81% голосов

© РИА Новости . Родион Прока | Перейти в медиабанкЭкс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло
Экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости . Родион Прока
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КИШИНЕВ, 3 ноя - ПРАЙМ. Александр Стояногло лидирует во втором туре президентских выборов главы в Молдавии. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия республики.
По данным ЦИК Молдавии после обработки 90% протоколов с избирательных участков, Стояногло набрал 50,81% голосов, а нынешний президент страны Майя Санду — 49,19%.
Комиссия также сообщила, что Стояногло лидирует на избирательных участках в Приднестровье с 79,72%, у Санду 29,28%, исходя из данных, которые опубликованы на сайте комиссии по участкам, где голосовали жители Приднестровского региона.
Кроме того, после подсчета 85,29% протоколов в Гагаузской автономии Стояногло лидирует у себя на родине с абсолютным преимуществом в 95,85% голосов против 4,15% у Санду.
Вместе с тем Санду после обработки 7,87% протоколов с избирательных участков за границей лидирует с 74,13% голосов, а Стояногло набрал 25,87% голосов, сообщила комиссия.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. Главу государства выбирали на четырехлетний срок. Во второй тур вышли прозападный президент Молдавии Майя Санду и бывший генпрокурор страны, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.
Санду придерживается политики евроинтеграции, антироссийских санкций и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой и при этом поддерживает интеграцию с ЕС. Он признает значимость РФ для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым стране следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду получила 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Во втором туре победит тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
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