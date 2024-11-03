https://1prime.ru/20241103/moldaviya-852580981.html
Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии
Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии - 03.11.2024, ПРАЙМ
Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии
Александр Стояногло лидирует во втором туре президентских выборов главы в Молдавии. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия республики. | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T23:25+0300
2024-11-03T23:25+0300
2024-11-03T23:54+0300
политика
молдавия
майя санду
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/03/852581122_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_794f93137cb99cd4ab288112167e6e66.jpg
КИШИНЕВ, 3 ноя - ПРАЙМ. Александр Стояногло лидирует во втором туре президентских выборов главы в Молдавии. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия республики. По данным ЦИК Молдавии после обработки 90% протоколов с избирательных участков, Стояногло набрал 50,81% голосов, а нынешний президент страны Майя Санду — 49,19%.Комиссия также сообщила, что Стояногло лидирует на избирательных участках в Приднестровье с 79,72%, у Санду 29,28%, исходя из данных, которые опубликованы на сайте комиссии по участкам, где голосовали жители Приднестровского региона.Кроме того, после подсчета 85,29% протоколов в Гагаузской автономии Стояногло лидирует у себя на родине с абсолютным преимуществом в 95,85% голосов против 4,15% у Санду.Вместе с тем Санду после обработки 7,87% протоколов с избирательных участков за границей лидирует с 74,13% голосов, а Стояногло набрал 25,87% голосов, сообщила комиссия.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. Главу государства выбирали на четырехлетний срок. Во второй тур вышли прозападный президент Молдавии Майя Санду и бывший генпрокурор страны, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, антироссийских санкций и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой и при этом поддерживает интеграцию с ЕС. Он признает значимость РФ для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым стране следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду получила 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Во втором туре победит тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
https://1prime.ru/20241030/moldaviya-852506387.html
молдавия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/03/852581122_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_8ec9e973f6814d159b2b7c1ea33659ce.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, майя санду
Политика, МОЛДАВИЯ, Майя Санду
Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии
ЦИК Молдавии: Стояногло лидирует на выборах президента страны с 50,81% голосов
КИШИНЕВ, 3 ноя - ПРАЙМ. Александр Стояногло лидирует во втором туре президентских выборов главы в Молдавии. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия республики.
По данным ЦИК Молдавии после обработки 90% протоколов с избирательных участков, Стояногло набрал 50,81% голосов, а нынешний президент страны Майя Санду — 49,19%.
Комиссия также сообщила, что Стояногло лидирует на избирательных участках в Приднестровье с 79,72%, у Санду 29,28%, исходя из данных, которые опубликованы на сайте комиссии по участкам, где голосовали жители Приднестровского региона.
Кроме того, после подсчета 85,29% протоколов в Гагаузской автономии Стояногло лидирует у себя на родине с абсолютным преимуществом в 95,85% голосов против 4,15% у Санду.
Вместе с тем Санду после обработки 7,87% протоколов с избирательных участков за границей лидирует с 74,13% голосов, а Стояногло набрал 25,87% голосов, сообщила комиссия.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. Главу государства выбирали на четырехлетний срок. Во второй тур вышли прозападный президент Молдавии Майя Санду и бывший генпрокурор страны, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.
Санду придерживается политики евроинтеграции, антироссийских санкций и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой и при этом поддерживает интеграцию с ЕС. Он признает значимость РФ для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым стране следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду получила 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Во втором туре победит тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
Катастрофа. Молдавию предупредили, чем грозит ей отказ от нейтралитета