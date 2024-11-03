https://1prime.ru/20241103/moldaviya-852580981.html

Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии

Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии - 03.11.2024, ПРАЙМ

Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии

Александр Стояногло лидирует во втором туре президентских выборов главы в Молдавии. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия республики. | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T23:25+0300

2024-11-03T23:25+0300

2024-11-03T23:54+0300

политика

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 3 ноя - ПРАЙМ. Александр Стояногло лидирует во втором туре президентских выборов главы в Молдавии. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия республики. По данным ЦИК Молдавии после обработки 90% протоколов с избирательных участков, Стояногло набрал 50,81% голосов, а нынешний президент страны Майя Санду — 49,19%.Комиссия также сообщила, что Стояногло лидирует на избирательных участках в Приднестровье с 79,72%, у Санду 29,28%, исходя из данных, которые опубликованы на сайте комиссии по участкам, где голосовали жители Приднестровского региона.Кроме того, после подсчета 85,29% протоколов в Гагаузской автономии Стояногло лидирует у себя на родине с абсолютным преимуществом в 95,85% голосов против 4,15% у Санду.Вместе с тем Санду после обработки 7,87% протоколов с избирательных участков за границей лидирует с 74,13% голосов, а Стояногло набрал 25,87% голосов, сообщила комиссия.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. Главу государства выбирали на четырехлетний срок. Во второй тур вышли прозападный президент Молдавии Майя Санду и бывший генпрокурор страны, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, антироссийских санкций и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой и при этом поддерживает интеграцию с ЕС. Он признает значимость РФ для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым стране следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду получила 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Во втором туре победит тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

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молдавия, майя санду