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Раскрыто, какие вклады освободят от налога в 2025 году

Раскрыто, какие вклады освободят от налога в 2025 году - 03.11.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, какие вклады освободят от налога в 2025 году

В этом году платить налог с дохода по депозитам не нужно, если он не превышает 150 тысяч рублей. А уже в следующем году необлагаемая сумма вырастет как минимум... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T02:02+0300

2024-11-03T02:02+0300

2024-11-03T02:02+0300

экономика

налог на банковские вклады

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. В этом году платить налог с дохода по депозитам не нужно, если он не превышает 150 тысяч рублей. А уже в следующем году необлагаемая сумма вырастет как минимум до 210 тысяч рублей. Об этом рассказал агентству “Прайм” Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.Он напомнил, что в этом году россиянам впервые придется платить налог с процентов по депозитам. Это необходимо сделать до 2 декабря. Сумму налога рассчитает за вас ФНС и пришлет соответствующее уведомление. Налог будет платиться с доходов, полученных в 2023 году, но придет он далеко не всем.Платеж рассчитывается так: от налога освобождается сумма в 1 миллион рублей, умноженная на максимальную величину ключевой ставки в прошлом году. Под конец 2023 года она составляла 15 процентов. То есть, необлагаемая сумма - 150 тысяч рублей.Однако, как напомнил эксперт, для расчета налогооблагаемой базы учитываются все вклады в разных банках. Допустим, если у гражданина есть четыре вклада и в 2023 году он получил по всем совокупный доход в виде процентов в 170 тысяч рублей, то он должен заплатить налог, но не со всей суммы, а только с 20 тысяч рублей. Сумма в 150 тысяч рублей, как мы помним, освобождается от налога.Налог будет рассчитываться по ставке 13% или 15%, если общий годовой доход налогоплательщика с учетом прибыли от банковских депозитов превышает 5 миллионов рублей. От налога освобождается прибыль от банковских депозитов в рублях, с процентной ставкой, не превышающей 1 процент в течение года и средства на экроу-счетах.В следующем году, когда придется платить налог с дохода по вкладам за 2024 год, необлагаемая сумма будет выше, отмечает юрист. Сейчас ключевая ставка находится на уровне 21 процента. "Если она не поднимется еще до конца года, то необлагаемый доход составит 210 тысяч рублей", - говорит Гусятников.Чтобы получить такой доход необходимо держать в банке на протяжении года около 1,5 млн рублей, учитывая, что ставка в течение 2024 года выросла с 16 до 21%, подытожил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

налог на банковские вклады