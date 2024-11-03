Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыто, какие вклады освободят от налога в 2025 году - 03.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241103/nalog-852560818.html
Раскрыто, какие вклады освободят от налога в 2025 году
Раскрыто, какие вклады освободят от налога в 2025 году - 03.11.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, какие вклады освободят от налога в 2025 году
В этом году платить налог с дохода по депозитам не нужно, если он не превышает 150 тысяч рублей. А уже в следующем году необлагаемая сумма вырастет как минимум... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T02:02+0300
2024-11-03T02:02+0300
экономика
налог на банковские вклады
https://cdnn.1prime.ru/img/83273/92/832739280_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_9e45f61b7e62db42ef98327fe215f2ff.jpg
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. В этом году платить налог с дохода по депозитам не нужно, если он не превышает 150 тысяч рублей. А уже в следующем году необлагаемая сумма вырастет как минимум до 210 тысяч рублей. Об этом рассказал агентству “Прайм” Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.Он напомнил, что в этом году россиянам впервые придется платить налог с процентов по депозитам. Это необходимо сделать до 2 декабря. Сумму налога рассчитает за вас ФНС и пришлет соответствующее уведомление. Налог будет платиться с доходов, полученных в 2023 году, но придет он далеко не всем.Платеж рассчитывается так: от налога освобождается сумма в 1 миллион рублей, умноженная на максимальную величину ключевой ставки в прошлом году. Под конец 2023 года она составляла 15 процентов. То есть, необлагаемая сумма - 150 тысяч рублей.Однако, как напомнил эксперт, для расчета налогооблагаемой базы учитываются все вклады в разных банках. Допустим, если у гражданина есть четыре вклада и в 2023 году он получил по всем совокупный доход в виде процентов в 170 тысяч рублей, то он должен заплатить налог, но не со всей суммы, а только с 20 тысяч рублей. Сумма в 150 тысяч рублей, как мы помним, освобождается от налога.Налог будет рассчитываться по ставке 13% или 15%, если общий годовой доход налогоплательщика с учетом прибыли от банковских депозитов превышает 5 миллионов рублей. От налога освобождается прибыль от банковских депозитов в рублях, с процентной ставкой, не превышающей 1 процент в течение года и средства на экроу-счетах.В следующем году, когда придется платить налог с дохода по вкладам за 2024 год, необлагаемая сумма будет выше, отмечает юрист. Сейчас ключевая ставка находится на уровне 21 процента. "Если она не поднимется еще до конца года, то необлагаемый доход составит 210 тысяч рублей", - говорит Гусятников.Чтобы получить такой доход необходимо держать в банке на протяжении года около 1,5 млн рублей, учитывая, что ставка в течение 2024 года выросла с 16 до 21%, подытожил он.
https://1prime.ru/20241101/vklady-852546143.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83273/92/832739280_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_515135ce470442a4a0c7a5894bab929f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
налог на банковские вклады
Экономика, налог на банковские вклады
02:02 03.11.2024
 
Раскрыто, какие вклады освободят от налога в 2025 году

Юрист Гусятников: в 2025 году налог с вкладов до 210 тыс рублей можно не платить

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкБанковские вклады
Банковские вклады - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. В этом году платить налог с дохода по депозитам не нужно, если он не превышает 150 тысяч рублей. А уже в следующем году необлагаемая сумма вырастет как минимум до 210 тысяч рублей. Об этом рассказал агентству “Прайм” Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.
Он напомнил, что в этом году россиянам впервые придется платить налог с процентов по депозитам. Это необходимо сделать до 2 декабря. Сумму налога рассчитает за вас ФНС и пришлет соответствующее уведомление. Налог будет платиться с доходов, полученных в 2023 году, но придет он далеко не всем.
Платеж рассчитывается так: от налога освобождается сумма в 1 миллион рублей, умноженная на максимальную величину ключевой ставки в прошлом году. Под конец 2023 года она составляла 15 процентов. То есть, необлагаемая сумма - 150 тысяч рублей.
Однако, как напомнил эксперт, для расчета налогооблагаемой базы учитываются все вклады в разных банках. Допустим, если у гражданина есть четыре вклада и в 2023 году он получил по всем совокупный доход в виде процентов в 170 тысяч рублей, то он должен заплатить налог, но не со всей суммы, а только с 20 тысяч рублей. Сумма в 150 тысяч рублей, как мы помним, освобождается от налога.
Знак процента на витрине - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
Российские банки поднимают ставки по вкладам. Уже обещают 25%
1 ноября, 15:50
Налог будет рассчитываться по ставке 13% или 15%, если общий годовой доход налогоплательщика с учетом прибыли от банковских депозитов превышает 5 миллионов рублей. От налога освобождается прибыль от банковских депозитов в рублях, с процентной ставкой, не превышающей 1 процент в течение года и средства на экроу-счетах.
В следующем году, когда придется платить налог с дохода по вкладам за 2024 год, необлагаемая сумма будет выше, отмечает юрист. Сейчас ключевая ставка находится на уровне 21 процента. "Если она не поднимется еще до конца года, то необлагаемый доход составит 210 тысяч рублей", - говорит Гусятников.
Чтобы получить такой доход необходимо держать в банке на протяжении года около 1,5 млн рублей, учитывая, что ставка в течение 2024 года выросла с 16 до 21%, подытожил он.
 
Экономиканалог на банковские вклады
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала