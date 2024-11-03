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Россиянам напомнили, в какой срок надо уплатить налог на имущество физлиц - 03.11.2024, ПРАЙМ
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Россиянам напомнили, в какой срок надо уплатить налог на имущество физлиц
Россиянам напомнили, в какой срок надо уплатить налог на имущество физлиц - 03.11.2024, ПРАЙМ
Россиянам напомнили, в какой срок надо уплатить налог на имущество физлиц
Россияне должны уплатить налоги на имущество в этом году не позднее 2 декабря, сообщили в Федеральной налоговой службе. Такие уведомления ведомство направило... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T14:48+0300
2024-11-03T14:48+0300
налог
фнс
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россияне должны уплатить налоги на имущество в этом году не позднее 2 декабря, сообщили в Федеральной налоговой службе. Такие уведомления ведомство направило налогоплательщикам в бумажном и электронном виде. В уведомлении указана информация о налогах за 2023 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог ранее не был удержан.При этом сумма налога может варьироваться в зависимости от региона, из-за переоценки недвижимости или наличия у налогоплательщика прав на соответствующие льготы. Помимо этого, в 2024 году банковским вкладчикам впервые был начислен НДФЛ по их вкладам, если общая сумма процентов по имеющимся депозитам за 2023 год превысила 150 тысяч рублей. Налогом при этом облагается только превышающая установленный порог часть дохода. Неуплата налога до 2 декабря грозит начислением пени за каждый день просрочки.
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налог, фнс
НАЛОГ, ФНС
14:48 03.11.2024
 
Россиянам напомнили, в какой срок надо уплатить налог на имущество физлиц

Меньше месяца осталось на уплату имущественных налогов физлиц в РФ

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНашивка Федеральной налоговой службы
Нашивка Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россияне должны уплатить налоги на имущество в этом году не позднее 2 декабря, сообщили в Федеральной налоговой службе. Такие уведомления ведомство направило налогоплательщикам в бумажном и электронном виде.
В уведомлении указана информация о налогах за 2023 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог ранее не был удержан.
При этом сумма налога может варьироваться в зависимости от региона, из-за переоценки недвижимости или наличия у налогоплательщика прав на соответствующие льготы.
Помимо этого, в 2024 году банковским вкладчикам впервые был начислен НДФЛ по их вкладам, если общая сумма процентов по имеющимся депозитам за 2023 год превысила 150 тысяч рублей. Налогом при этом облагается только превышающая установленный порог часть дохода.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
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13:56
Неуплата налога до 2 декабря грозит начислением пени за каждый день просрочки.
 
НАЛОГФНС
 
 
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