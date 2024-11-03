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Эксперт раскрыл, когда ОПЕК+ повысит квоты на добычу нефти
Эксперт раскрыл, когда ОПЕК+ повысит квоты на добычу нефти - 03.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт раскрыл, когда ОПЕК+ повысит квоты на добычу нефти
ОПЕК+ может принять решение о повышении квот на добычу нефти в 2025 году, рассказал новостному агентству РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T10:00+0300
2024-11-03T10:00+0300
2024-11-03T10:08+0300
энергетика
сделка опек+
добыча нефти
квоты
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК+ может принять решение о повышении квот на добычу нефти в 2025 году, рассказал новостному агентству РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. ОПЕК+ в рамках соглашения определяет квоты на добычу нефти для участников объединения."Конечно, (в ОПЕК+ – прим. ред.) будут мониторить ситуацию, что происходит на рынке, и как минимум дождутся декабря... Вопрос, наверное, только в том, будет ли повышение в первом или уже во втором квартале 2025 года", – объяснил эксперт. Юшков отметил, что каждый новый этап поднятия добычи будет способствовать понижению цен. При этом решение по росту добычи, вероятно, будет принято при стабилизации цен на отметке 80 долларов за баррель и выше. Отложенное же повышение квот маловероятно повлияет на рост цен на нефть, заключил эксперт.
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сделка опек+, добыча нефти, квоты
Энергетика, Сделка ОПЕК+, добыча нефти, квоты
Эксперт раскрыл, когда ОПЕК+ повысит квоты на добычу нефти
Юшков: ОПЕК+, вероятнее всего, повысит квоты на добычу нефти в 2025 году
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК+ может принять решение о повышении квот на добычу нефти в 2025 году, рассказал новостному агентству РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
ОПЕК+ в рамках соглашения определяет квоты на добычу нефти для участников объединения.
"Конечно, (в ОПЕК+ – прим. ред.) будут мониторить ситуацию, что происходит на рынке, и как минимум дождутся декабря... Вопрос, наверное, только в том, будет ли повышение в первом или уже во втором квартале 2025 года", – объяснил эксперт.
Юшков отметил, что каждый новый этап поднятия добычи будет способствовать понижению цен. При этом решение по росту добычи, вероятно, будет принято при стабилизации цен на отметке 80 долларов за баррель и выше.
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Отложенное же повышение квот маловероятно повлияет на рост цен на нефть, заключил эксперт.