https://1prime.ru/20241103/neft-852573793.html

Эксперт раскрыл, когда ОПЕК+ повысит квоты на добычу нефти

Эксперт раскрыл, когда ОПЕК+ повысит квоты на добычу нефти - 03.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл, когда ОПЕК+ повысит квоты на добычу нефти

ОПЕК+ может принять решение о повышении квот на добычу нефти в 2025 году, рассказал новостному агентству РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T10:00+0300

2024-11-03T10:00+0300

2024-11-03T10:08+0300

энергетика

сделка опек+

добыча нефти

квоты

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/29/840752985_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_58375583121f3aa8af9d72b36d3bc732.jpg

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК+ может принять решение о повышении квот на добычу нефти в 2025 году, рассказал новостному агентству РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. ОПЕК+ в рамках соглашения определяет квоты на добычу нефти для участников объединения."Конечно, (в ОПЕК+ – прим. ред.) будут мониторить ситуацию, что происходит на рынке, и как минимум дождутся декабря... Вопрос, наверное, только в том, будет ли повышение в первом или уже во втором квартале 2025 года", – объяснил эксперт. Юшков отметил, что каждый новый этап поднятия добычи будет способствовать понижению цен. При этом решение по росту добычи, вероятно, будет принято при стабилизации цен на отметке 80 долларов за баррель и выше. Отложенное же повышение квот маловероятно повлияет на рост цен на нефть, заключил эксперт.

https://1prime.ru/20241103/gaz-852572397.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сделка опек+, добыча нефти, квоты