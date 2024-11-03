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Эксперт рассказал о желании Трампа наладить отношения с Путиным
Эксперт рассказал о желании Трампа наладить отношения с Путиным - 03.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о желании Трампа наладить отношения с Путиным
В случае победы на президентских выборах США Дональд Трамп будет инстинктивно стремиться установить хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным,... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T11:37+0300
2024-11-03T11:37+0300
2024-11-03T11:37+0300
политика
дональд трамп
владимир путин
отношения
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. В случае победы на президентских выборах США Дональд Трамп будет инстинктивно стремиться установить хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным, считает американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу UnHerd."Трамп давно хотел, чтобы, во-первых, у него были хорошие отношения с Россией и Путиным в частности, во-вторых, положить конец конфликту на Украине и, в-третьих, сократить обязательства США перед Европой", — объяснил эксперт свою позицию.Миршаймер также отметил, что стремления Трампа коренным образом отличаются от политического курса Харрис, который она будет проводить в случае своей победы. Так, демократка вряд ли попытается установить добрые отношения с Москвой и, вероятно, продолжит начатый курс по поддержке киевского режима.
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дональд трамп, владимир путин, отношения
Политика, Дональд Трамп, Владимир Путин, отношения
Эксперт рассказал о желании Трампа наладить отношения с Путиным
Миршаймер: Трамп инстинктивно стремится иметь хорошие отношения с Путиным
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ.
В случае победы на президентских выборах США Дональд Трамп будет инстинктивно стремиться установить хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным, считает американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер. Об этом он рассказал в интервью
YouTube-каналу UnHerd.
"Трамп давно хотел, чтобы, во-первых, у него были хорошие отношения с Россией и Путиным в частности, во-вторых, положить конец конфликту на Украине и, в-третьих, сократить обязательства США перед Европой", — объяснил эксперт свою позицию.
Миршаймер также отметил, что стремления Трампа коренным образом отличаются от политического курса Харрис, который она будет проводить в случае своей победы. Так, демократка вряд ли попытается установить добрые отношения с Москвой и, вероятно, продолжит начатый курс по поддержке киевского режима.
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