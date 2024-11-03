https://1prime.ru/20241103/ozon-852579553.html
В Ozon опровергли сообщения о задержании сотрудников в ходе рейда в Пушкино
В Ozon опровергли сообщения о задержании сотрудников в ходе рейда в Пушкино - 03.11.2024, ПРАЙМ
В Ozon опровергли сообщения о задержании сотрудников в ходе рейда в Пушкино
Сотрудники УМВД РФ "Пушкинское" провели проверку соблюдения миграционного законодательства на территории склада компании Ozon в подмосковном Пушкино, ни один... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T18:35+0300
2024-11-03T18:35+0300
2024-11-03T18:35+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Сотрудники УМВД РФ "Пушкинское" провели проверку соблюдения миграционного законодательства на территории склада компании Ozon в подмосковном Пушкино, ни один сотрудник маркетплейса не был задержан, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ozon в воскресенье. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что силовики провели рейд на складе Ozon на Ярославском шоссе, они якобы искали нелегальных мигрантов. "На территории нашего склада в Пушкино 31 октября действительно проходила проверка соблюдения миграционного законодательства. В результате проверки ни один сотрудник Ozon не был задержан. На процедуру установления личности в УМВД "Пушкинское" были отправлены работники наших подрядчиков", - сообщили в пресс-службе компании. Подрядчики обязаны при трудоустройстве проверять все необходимые документы у своих сотрудников, отметили в Ozon. В компании добавили, что служба безопасности маркетплейса проводит проверку партнеров по данному инциденту.
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РОССИЯ, Бизнес, OZON, Трудовые мигранты
В Ozon опровергли сообщения о задержании сотрудников в ходе рейда в Пушкино
Ozon: ни один сотрудник компании не был задержан в ходе рейда в Пушкино
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Сотрудники УМВД РФ "Пушкинское" провели проверку соблюдения миграционного законодательства на территории склада компании Ozon в подмосковном Пушкино, ни один сотрудник маркетплейса не был задержан, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ozon в воскресенье.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что силовики провели рейд на складе Ozon на Ярославском шоссе, они якобы искали нелегальных мигрантов.
"На территории нашего склада в Пушкино 31 октября действительно проходила проверка соблюдения миграционного законодательства. В результате проверки ни один сотрудник Ozon не был задержан. На процедуру установления личности в УМВД "Пушкинское" были отправлены работники наших подрядчиков", - сообщили в пресс-службе компании.
Подрядчики обязаны при трудоустройстве проверять все необходимые документы у своих сотрудников, отметили в Ozon. В компании добавили, что служба безопасности маркетплейса проводит проверку партнеров по данному инциденту.
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