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"Как слетать в космос и купить завод": названа сумма переплаты по ипотеке - 03.11.2024, ПРАЙМ
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"Как слетать в космос и купить завод": названа сумма переплаты по ипотеке
"Как слетать в космос и купить завод": названа сумма переплаты по ипотеке - 03.11.2024, ПРАЙМ
"Как слетать в космос и купить завод": названа сумма переплаты по ипотеке
На сумму переплаты по ипотеке под 26% можно дважды отправиться в космос или 15 раз покорить Эверест, следует из подсчетов аналитиков финансового маркетплейса... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T16:48+0300
2024-11-03T17:49+0300
экономика
ипотека
россия
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. На сумму переплаты по ипотеке под 26% можно дважды отправиться в космос или 15 раз покорить Эверест, следует из подсчетов аналитиков финансового маркетплейса "Выберу.ру". Данные проанализировало издание "Известия".Так, пишут эксперты, при средней стоимости однокомнатной квартиры в Москве в размере 15 миллионов рублей и сроке кредитования на период до 30 лет общая переплата составит 72 миллиона рублей.Издание выяснило, что на те же деньги можно приобрести 480 iPhone 16 Pro или 288 новых MacBook Pro, а также стать обладателем 1440 стайлеров Dyson.Среди других вариантов использования оставшихся средств - 360 десятидневных отпусков на двоих в Таиланде, до 12 кругосветных путешествий, полет в космос, покупка фермы в Подмосковье площадью 400 га или кирпичного завода с карьером в Ростовской области.
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ипотека, россия
Экономика, ипотека, РОССИЯ
16:48 03.11.2024 (обновлено: 17:49 03.11.2024)
 
"Как слетать в космос и купить завод": названа сумма переплаты по ипотеке

"Выберу.ру": на переплату по ипотеке за однушку в Москве можно слетать в космос

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМорозы в Москве
Морозы в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. На сумму переплаты по ипотеке под 26% можно дважды отправиться в космос или 15 раз покорить Эверест, следует из подсчетов аналитиков финансового маркетплейса "Выберу.ру". Данные проанализировало издание "Известия".
Так, пишут эксперты, при средней стоимости однокомнатной квартиры в Москве в размере 15 миллионов рублей и сроке кредитования на период до 30 лет общая переплата составит 72 миллиона рублей.
Издание выяснило, что на те же деньги можно приобрести 480 iPhone 16 Pro или 288 новых MacBook Pro, а также стать обладателем 1440 стайлеров Dyson.
Среди других вариантов использования оставшихся средств - 360 десятидневных отпусков на двоих в Таиланде, до 12 кругосветных путешествий, полет в космос, покупка фермы в Подмосковье площадью 400 га или кирпичного завода с карьером в Ростовской области.
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