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"Как слетать в космос и купить завод": названа сумма переплаты по ипотеке

"Как слетать в космос и купить завод": названа сумма переплаты по ипотеке - 03.11.2024, ПРАЙМ

"Как слетать в космос и купить завод": названа сумма переплаты по ипотеке

На сумму переплаты по ипотеке под 26% можно дважды отправиться в космос или 15 раз покорить Эверест, следует из подсчетов аналитиков финансового маркетплейса... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T16:48+0300

2024-11-03T16:48+0300

2024-11-03T17:49+0300

экономика

ипотека

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. На сумму переплаты по ипотеке под 26% можно дважды отправиться в космос или 15 раз покорить Эверест, следует из подсчетов аналитиков финансового маркетплейса "Выберу.ру". Данные проанализировало издание "Известия".Так, пишут эксперты, при средней стоимости однокомнатной квартиры в Москве в размере 15 миллионов рублей и сроке кредитования на период до 30 лет общая переплата составит 72 миллиона рублей.Издание выяснило, что на те же деньги можно приобрести 480 iPhone 16 Pro или 288 новых MacBook Pro, а также стать обладателем 1440 стайлеров Dyson.Среди других вариантов использования оставшихся средств - 360 десятидневных отпусков на двоих в Таиланде, до 12 кругосветных путешествий, полет в космос, покупка фермы в Подмосковье площадью 400 га или кирпичного завода с карьером в Ростовской области.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ипотека, россия