https://1prime.ru/20241103/rabota-852574247.html

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя - 03.11.2024, ПРАЙМ

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в начале последнего осеннего месяца - с 5 по 8 ноября, она будет короткой из-за празднования Дня народного... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T10:30+0300

2024-11-03T10:30+0300

2024-11-03T10:30+0300

короткая рабочая неделя

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/70/842527021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e85214416ed18f764f9240e00b2c726b.jpg

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в начале последнего осеннего месяца - с 5 по 8 ноября, она будет короткой из-за празднования Дня народного единства. Понедельник 4 ноября стал выходным из-за праздника, предшествующая же суббота 2 ноября была рабочим днем. Выходной с этой даты перенесли на 30 апреля. При этом начало рабочей недели переместилось на вторник. День народного единства - государственный праздник, который отмечается в России 4 ноября.

https://1prime.ru/20241103/lotereya-852572528.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

короткая рабочая неделя, россия