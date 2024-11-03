Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя - 03.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241103/rabota-852574247.html
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя - 03.11.2024, ПРАЙМ
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в начале последнего осеннего месяца - с 5 по 8 ноября, она будет короткой из-за празднования Дня народного... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T10:30+0300
2024-11-03T10:30+0300
короткая рабочая неделя
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/70/842527021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e85214416ed18f764f9240e00b2c726b.jpg
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в начале последнего осеннего месяца - с 5 по 8 ноября, она будет короткой из-за празднования Дня народного единства. Понедельник 4 ноября стал выходным из-за праздника, предшествующая же суббота 2 ноября была рабочим днем. Выходной с этой даты перенесли на 30 апреля. При этом начало рабочей недели переместилось на вторник. День народного единства - государственный праздник, который отмечается в России 4 ноября.
https://1prime.ru/20241103/lotereya-852572528.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/70/842527021_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_9a66b08f9ab9dca52836bca2f3f40e96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
короткая рабочая неделя, россия
короткая рабочая неделя, РОССИЯ
10:30 03.11.2024
 
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Четырехдневная рабочая неделя ждет россиян в начале ноября - с 5 по 8 число

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДень народного единства в Москве
День народного единства в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в начале последнего осеннего месяца - с 5 по 8 ноября, она будет короткой из-за празднования Дня народного единства.
Понедельник 4 ноября стал выходным из-за праздника, предшествующая же суббота 2 ноября была рабочим днем. Выходной с этой даты перенесли на 30 апреля. При этом начало рабочей недели переместилось на вторник.
День народного единства - государственный праздник, который отмечается в России 4 ноября.
Работа перинатального центра в Челябинске - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
В Госдуме предложили проводить лотерею среди новорожденных
08:38
 
короткая рабочая неделяРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала