https://1prime.ru/20241103/rabota-852574247.html
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя - 03.11.2024, ПРАЙМ
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в начале последнего осеннего месяца - с 5 по 8 ноября, она будет короткой из-за празднования Дня народного... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T10:30+0300
2024-11-03T10:30+0300
2024-11-03T10:30+0300
короткая рабочая неделя
россия
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в начале последнего осеннего месяца - с 5 по 8 ноября, она будет короткой из-за празднования Дня народного единства. Понедельник 4 ноября стал выходным из-за праздника, предшествующая же суббота 2 ноября была рабочим днем. Выходной с этой даты перенесли на 30 апреля. При этом начало рабочей недели переместилось на вторник. День народного единства - государственный праздник, который отмечается в России 4 ноября.
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короткая рабочая неделя, россия
короткая рабочая неделя, РОССИЯ
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Четырехдневная рабочая неделя ждет россиян в начале ноября - с 5 по 8 число
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в начале последнего осеннего месяца - с 5 по 8 ноября, она будет короткой из-за празднования Дня народного единства.
Понедельник 4 ноября стал выходным из-за праздника, предшествующая же суббота 2 ноября была рабочим днем. Выходной с этой даты перенесли на 30 апреля. При этом начало рабочей недели переместилось на вторник.
День народного единства - государственный праздник, который отмечается в России 4 ноября.
В Госдуме предложили проводить лотерею среди новорожденных