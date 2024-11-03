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Эксперты подсчитали траты на рекламу в США перед выборами - 03.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперты подсчитали траты на рекламу в США перед выборами
Эксперты подсчитали траты на рекламу в США перед выборами - 03.11.2024, ПРАЙМ
Эксперты подсчитали траты на рекламу в США перед выборами
Затраты на политическую рекламу в Штатах перед президентскими выборами составили около одного миллиарда долларов за последнюю неделю, передает телеканал NBC... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T10:38+0300
2024-11-03T10:38+0300
выборы в сша
траты
реклама
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Затраты на политическую рекламу в Штатах перед президентскими выборами составили около одного миллиарда долларов за последнюю неделю, передает телеканал NBC News со ссылкой на расчеты аналитического портала AdImpact. "Эта (сумма - прим. ред.), потраченная всего за семь дней, составляет почти одну десятую от... трат на политическую рекламу с начала 2023 года", - следует из заявления экспертов.Телеканал также сообщил, что расходы на политическую рекламу в Штатах с начала прошлого года достигли суммы в 10,4 миллиарда долларов.
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траты, реклама
Выборы в США, траты, реклама
10:38 03.11.2024
 
Эксперты подсчитали траты на рекламу в США перед выборами

NBC News: траты на политическую рекламу в США составили около $1 млрд за неделю

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardНью-Йоркская фондовая биржа, США
Нью-Йоркская фондовая биржа, США - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Затраты на политическую рекламу в Штатах перед президентскими выборами составили около одного миллиарда долларов за последнюю неделю, передает телеканал NBC News со ссылкой на расчеты аналитического портала AdImpact.
"Эта (сумма - прим. ред.), потраченная всего за семь дней, составляет почти одну десятую от... трат на политическую рекламу с начала 2023 года", - следует из заявления экспертов.
Телеканал также сообщил, что расходы на политическую рекламу в Штатах с начала прошлого года достигли суммы в 10,4 миллиарда долларов.
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