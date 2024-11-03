https://1prime.ru/20241103/reklama-852574360.html

Эксперты подсчитали траты на рекламу в США перед выборами

Эксперты подсчитали траты на рекламу в США перед выборами - 03.11.2024, ПРАЙМ

Эксперты подсчитали траты на рекламу в США перед выборами

Затраты на политическую рекламу в Штатах перед президентскими выборами составили около одного миллиарда долларов за последнюю неделю, передает телеканал NBC... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T10:38+0300

2024-11-03T10:38+0300

2024-11-03T10:38+0300

выборы в сша

траты

реклама

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/65/841336534_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ea84fde096f43c14f7d33c434bd06466.jpg

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Затраты на политическую рекламу в Штатах перед президентскими выборами составили около одного миллиарда долларов за последнюю неделю, передает телеканал NBC News со ссылкой на расчеты аналитического портала AdImpact. "Эта (сумма - прим. ред.), потраченная всего за семь дней, составляет почти одну десятую от... трат на политическую рекламу с начала 2023 года", - следует из заявления экспертов.Телеканал также сообщил, что расходы на политическую рекламу в Штатах с начала прошлого года достигли суммы в 10,4 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20241103/sotrudnichestvo-852572939.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

траты, реклама