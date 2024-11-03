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Рубль остается в фазе плавного ослабления

Рубль остается в фазе плавного ослабления - 03.11.2024, ПРАЙМ

Рубль остается в фазе плавного ослабления

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на удлиненной рабочей неделе продемонстрировал сдержанную волатильность: курсовой недельный диапазон составил... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T00:01+0300

2024-11-03T00:01+0300

2024-11-03T00:01+0300

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на удлиненной рабочей неделе продемонстрировал сдержанную волатильность: курсовой недельный диапазон составил 13,51-13,71 рубля за юань.При этом попытки стабилизации все же не удались, и к завершению недели юань на Мосбирже все-таки подрос к рублю, обновив максимум с 10 октября – на отметке 13,7065 рубля. На неделе валюта КНР четыре сессии повышалась, а две – слабела. В итоге юань вырос вторую неделю подряд в череде роста, длящегося, за исключением пары недель, уже с конца июля.Санкционные сложности с потоком иностранной валюты на Мосбиржу и с нее, а также нарастающий в сторону импорта дисбаланс в торговле ведет к ослаблению рубля.В итоге курс юаня на Мосбирже за неделю повысился на 16 копеек до 13,67 рубля. Курс доллара за неделю поднялся на 88 копеек до 97,55 рубля, евро – на 1,33 рубля, до 106,14 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи на неделе переместились в район 20% годовых по индикатору RUSFARCNY после того, как ЦБ РФ повысил с понедельника ставку по операциям своп при продаже юаней за рубли и установил ее в размере ключевой (21%).Валюта США на форексе поднялась за неделю от 7,120 юаня до 7,121 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,136 юаня, то есть с премией в 0,2% к курсу форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели снизилась до 7,13 тысячи против 7,34 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ ОПИРАЛСЯ НА СЛОВАРубль начал рабочую неделю падением против юаня, который с отметки 13,5 рубля вернулся в район 13,6 рубля. Однако пик выплаты налогов октября и "шлейф" после этого события в виде спроса на рублевую ликвидность позволил рублю попытаться стабилизировать в первой половине недели.Также участники рынка обратили внимание на очередные вербальные интервенции о жесткой ДКП, играющие в пользу рубля. В частности, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании думских комитетов по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике заявила, что большая часть российских компаний-экспортеров репатриируют и продают валютную выручку даже больше, чем предписывают нынешние нормативы.Ключевая ставка ЦБ РФ по-прежнему остается действенным инструментом в борьбе с инфляцией, но достижение результатов теперь требует более сильных ее изменений, Банк России не собирается "делать никаких скидок", работая над достижением цели по инфляции в 4%, также заявила глава ЦБ. При этом мнение, что рост ключевой ставки Центробанка разгоняет инфляцию, является заблуждением, добавила она.Наконец, Набиуллина предостерегла правительство РФ от расширения льготных кредитных программ: увеличить производство снижением ставок не получится, заявила она.ПРОГНОЗЫВ конце недели рубль преимущественно терял позиции против валюты КНР, которая закрепилась выше уровня 13,6 рубля.Игроки рынка обратили внимание на сообщение Мосбиржи о введении с 11 ноября механизма стабилизации курсов валют при высокой волатильности – по аналогии с дискретным аукционом, который работает на рынке акций при сильных ценовых колебаниях. Это поддержало негативные для рубля настроения на рынке.Также рынок услышал замминистра финансов РФ Владимир Колычева, который заявил, что его ведомство по-прежнему ожидает дефицита бюджета на конец 2024 года на уровне до 1,7% ВВП. На уточняющий вопрос, может ли показатель быть поменьше, замминистра сказал: "До 1,7%". То есть основные расходы бюджета все же придутся на завершение года, и это тоже негатив для рубля.При этом Колычев заявил, что минфин РФ ориентируется на выполнение квартального плана по заимствованиям, но следит за конъюнктурой рынка, которая уже постепенно "успокаивается". Он добавил, что долю ОФЗ с плавающим купоном министерство будет стремиться планомерно снижать. Это довольно сложный сигнал о том, что риски таких заимствований на фоне затянувшейся фазы роста ключевой ставки стали довольно высокими.В этих условиях рубль может продолжить сползать против инвалют, а юань на Мосбирже может вскоре протестировать максимум с 9 октября на уровне 13,743 рубля, который является пиком с октября прошлого года.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

россия, биржевые торги, юань, рубль, мосбиржа, курсы валют, мнения аналитиков