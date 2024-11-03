https://1prime.ru/20241103/rubl-852579038.html

Рубль настроен на укрепление: есть серьезные основания

Рубль настроен на укрепление: есть серьезные основания - 03.11.2024, ПРАЙМ

Рубль настроен на укрепление: есть серьезные основания

За прошедшую неделю российский рубль продемонстрировал умеренное ослабление ко всем основным валютам. Курс доллара прибавил 0,70%, достигнув отметки 97,44... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T17:38+0300

2024-11-03T17:38+0300

2024-11-03T17:38+0300

экономика

россия

биржевые торги

рубль

курсы валют

https://cdnn.1prime.ru/img/83331/82/833318209_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2d0d9837656da1a40165625dab9c927a.jpg

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. За прошедшую неделю российский рубль продемонстрировал умеренное ослабление ко всем основным валютам. Курс доллара прибавил 0,70%, достигнув отметки 97,44 рубля, евро вырос на 1,15% до 105,59 рубля, а китайский юань укрепился на 1,25% до 13,67 рубля.Неделя началась с резкого ослабления рубля на фоне обвала нефтяных цен — в понедельник котировки Brent рухнули на 5,06% до $71,64 за баррель. Американская валюта взлетела до 97,62 рубля, евро поднялся выше 105,40 рубля. Рубль предпринял попытку укрепления в пик налоговых выплат, однако продаж валюты экспортерами оказалось недостаточно для его существенного укрепления. В середине недели рубль получил поддержку от восстановления нефтяных цен до $74 за баррель и временного ослабления доллара на глобальных рынках. Курс американской валюты снизился до 96,66 рубля, но закрепиться ниже психологически важной отметки 97 рублей не удалось. К концу недели давление на рубль усилилось из-за слабой статистики по американской экономике и возросших геополитических рисков — индекс ISM Manufacturing в США упал до минимума с июля, а ситуация вокруг Израиля и Ирана оставалась напряженной.По словам директора департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизаветы Даниловой, основной причиной текущего ослабления рубля является снижение положительного сальдо текущего счета из-за сокращения экспорта при одновременном росте импорта. Этот фундаментальный фактор, вероятно, продолжит оказывать давление на российскую валюту в ближайшие недели.На предстоящую неделю с 5 по 8 ноября ожидается следующий торговый диапазон: для доллара — 96,20-98,50 руб., евро — 104,30-107,00 руб., юаня — 13,30-13,90 руб. Ключевым событием станет заседание ФРС США 7 ноября, где вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 95%. Также сохраняются риски повышенной волатильности из-за геополитической напряженности и возможных колебаний нефтяных цен.Для укрепления рубля необходимо закрепление курса доллара ниже 96,90 рубля, что откроет дорогу к отметке 95,45 рубля. В случае роста выше 98 рублей давление на российскую валюту может усилиться. В условиях изолированности от внешних рынков определяющим фактором останется баланс спроса и предложения валюты на локальном рынке, а также динамика нефтяных цен и развитие геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

https://1prime.ru/20241101/mosbirzha-852547645.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

россия, биржевые торги, рубль, курсы валют