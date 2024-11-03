https://1prime.ru/20241103/rubl-852579038.html
Рубль настроен на укрепление: есть серьезные основания
Рубль настроен на укрепление: есть серьезные основания - 03.11.2024, ПРАЙМ
Рубль настроен на укрепление: есть серьезные основания
За прошедшую неделю российский рубль продемонстрировал умеренное ослабление ко всем основным валютам. Курс доллара прибавил 0,70%, достигнув отметки 97,44... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T17:38+0300
2024-11-03T17:38+0300
2024-11-03T17:38+0300
экономика
россия
биржевые торги
рубль
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/img/83331/82/833318209_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2d0d9837656da1a40165625dab9c927a.jpg
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. За прошедшую неделю российский рубль продемонстрировал умеренное ослабление ко всем основным валютам. Курс доллара прибавил 0,70%, достигнув отметки 97,44 рубля, евро вырос на 1,15% до 105,59 рубля, а китайский юань укрепился на 1,25% до 13,67 рубля.Неделя началась с резкого ослабления рубля на фоне обвала нефтяных цен — в понедельник котировки Brent рухнули на 5,06% до $71,64 за баррель. Американская валюта взлетела до 97,62 рубля, евро поднялся выше 105,40 рубля. Рубль предпринял попытку укрепления в пик налоговых выплат, однако продаж валюты экспортерами оказалось недостаточно для его существенного укрепления. В середине недели рубль получил поддержку от восстановления нефтяных цен до $74 за баррель и временного ослабления доллара на глобальных рынках. Курс американской валюты снизился до 96,66 рубля, но закрепиться ниже психологически важной отметки 97 рублей не удалось. К концу недели давление на рубль усилилось из-за слабой статистики по американской экономике и возросших геополитических рисков — индекс ISM Manufacturing в США упал до минимума с июля, а ситуация вокруг Израиля и Ирана оставалась напряженной.По словам директора департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизаветы Даниловой, основной причиной текущего ослабления рубля является снижение положительного сальдо текущего счета из-за сокращения экспорта при одновременном росте импорта. Этот фундаментальный фактор, вероятно, продолжит оказывать давление на российскую валюту в ближайшие недели.На предстоящую неделю с 5 по 8 ноября ожидается следующий торговый диапазон: для доллара — 96,20-98,50 руб., евро — 104,30-107,00 руб., юаня — 13,30-13,90 руб. Ключевым событием станет заседание ФРС США 7 ноября, где вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 95%. Также сохраняются риски повышенной волатильности из-за геополитической напряженности и возможных колебаний нефтяных цен.Для укрепления рубля необходимо закрепление курса доллара ниже 96,90 рубля, что откроет дорогу к отметке 95,45 рубля. В случае роста выше 98 рублей давление на российскую валюту может усилиться. В условиях изолированности от внешних рынков определяющим фактором останется баланс спроса и предложения валюты на локальном рынке, а также динамика нефтяных цен и развитие геополитической ситуации на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20241101/mosbirzha-852547645.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83331/82/833318209_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_268008b65c5157a88d7b11b72e71deff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
россия, биржевые торги, рубль, курсы валют
Экономика, РОССИЯ, биржевые торги, рубль, Курсы валют
Рубль настроен на укрепление: есть серьезные основания
Аналитик Антонов: рубль может укрепиться на следующей неделе на ряде факторов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. За прошедшую неделю российский рубль продемонстрировал умеренное ослабление ко всем основным валютам. Курс доллара прибавил 0,70%, достигнув отметки 97,44 рубля, евро вырос на 1,15% до 105,59 рубля, а китайский юань укрепился на 1,25% до 13,67 рубля.
Неделя началась с резкого ослабления рубля на фоне обвала нефтяных цен — в понедельник котировки Brent рухнули на 5,06% до $71,64 за баррель. Американская валюта взлетела до 97,62 рубля, евро поднялся выше 105,40 рубля. Рубль предпринял попытку укрепления в пик налоговых выплат, однако продаж валюты экспортерами оказалось недостаточно для его существенного укрепления.
В середине недели рубль получил поддержку от восстановления нефтяных цен до $74 за баррель и временного ослабления доллара на глобальных рынках. Курс американской валюты снизился до 96,66 рубля, но закрепиться ниже психологически важной отметки 97 рублей не удалось. К концу недели давление на рубль усилилось из-за слабой статистики по американской экономике и возросших геополитических рисков — индекс ISM Manufacturing в США упал до минимума с июля, а ситуация вокруг Израиля и Ирана оставалась напряженной.
По словам директора департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизаветы Даниловой, основной причиной текущего ослабления рубля является снижение положительного сальдо текущего счета из-за сокращения экспорта при одновременном росте импорта. Этот фундаментальный фактор, вероятно, продолжит оказывать давление на российскую валюту в ближайшие недели.
На предстоящую неделю с 5 по 8 ноября ожидается следующий торговый диапазон: для доллара — 96,20-98,50 руб., евро — 104,30-107,00 руб., юаня — 13,30-13,90 руб. Ключевым событием станет заседание ФРС США 7 ноября, где вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 95%. Также сохраняются риски повышенной волатильности из-за геополитической напряженности и возможных колебаний нефтяных цен.
Для укрепления рубля необходимо закрепление курса доллара ниже 96,90 рубля, что откроет дорогу к отметке 95,45 рубля. В случае роста выше 98 рублей давление на российскую валюту может усилиться. В условиях изолированности от внешних рынков определяющим фактором останется баланс спроса и предложения валюты на локальном рынке, а также динамика нефтяных цен и развитие геополитической ситуации на Ближнем Востоке.
Мосбиржа запустит механизм стабилизации курсов валют