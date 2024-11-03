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Рубль настроен на укрепление: есть серьезные основания - 03.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241103/rubl-852579038.html
Рубль настроен на укрепление: есть серьезные основания
Рубль настроен на укрепление: есть серьезные основания - 03.11.2024, ПРАЙМ
Рубль настроен на укрепление: есть серьезные основания
За прошедшую неделю российский рубль продемонстрировал умеренное ослабление ко всем основным валютам. Курс доллара прибавил 0,70%, достигнув отметки 97,44... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T17:38+0300
2024-11-03T17:38+0300
экономика
россия
биржевые торги
рубль
курсы валют
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. За прошедшую неделю российский рубль продемонстрировал умеренное ослабление ко всем основным валютам. Курс доллара прибавил 0,70%, достигнув отметки 97,44 рубля, евро вырос на 1,15% до 105,59 рубля, а китайский юань укрепился на 1,25% до 13,67 рубля.Неделя началась с резкого ослабления рубля на фоне обвала нефтяных цен — в понедельник котировки Brent рухнули на 5,06% до $71,64 за баррель. Американская валюта взлетела до 97,62 рубля, евро поднялся выше 105,40 рубля. Рубль предпринял попытку укрепления в пик налоговых выплат, однако продаж валюты экспортерами оказалось недостаточно для его существенного укрепления. В середине недели рубль получил поддержку от восстановления нефтяных цен до $74 за баррель и временного ослабления доллара на глобальных рынках. Курс американской валюты снизился до 96,66 рубля, но закрепиться ниже психологически важной отметки 97 рублей не удалось. К концу недели давление на рубль усилилось из-за слабой статистики по американской экономике и возросших геополитических рисков — индекс ISM Manufacturing в США упал до минимума с июля, а ситуация вокруг Израиля и Ирана оставалась напряженной.По словам директора департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизаветы Даниловой, основной причиной текущего ослабления рубля является снижение положительного сальдо текущего счета из-за сокращения экспорта при одновременном росте импорта. Этот фундаментальный фактор, вероятно, продолжит оказывать давление на российскую валюту в ближайшие недели.На предстоящую неделю с 5 по 8 ноября ожидается следующий торговый диапазон: для доллара — 96,20-98,50 руб., евро — 104,30-107,00 руб., юаня — 13,30-13,90 руб. Ключевым событием станет заседание ФРС США 7 ноября, где вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 95%. Также сохраняются риски повышенной волатильности из-за геополитической напряженности и возможных колебаний нефтяных цен.Для укрепления рубля необходимо закрепление курса доллара ниже 96,90 рубля, что откроет дорогу к отметке 95,45 рубля. В случае роста выше 98 рублей давление на российскую валюту может усилиться. В условиях изолированности от внешних рынков определяющим фактором останется баланс спроса и предложения валюты на локальном рынке, а также динамика нефтяных цен и развитие геополитической ситуации на Ближнем Востоке.
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Владислав Антонов
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россия, биржевые торги, рубль, курсы валют
Экономика, РОССИЯ, биржевые торги, рубль, Курсы валют
17:38 03.11.2024
 
Рубль настроен на укрепление: есть серьезные основания

Аналитик Антонов: рубль может укрепиться на следующей неделе на ряде факторов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. За прошедшую неделю российский рубль продемонстрировал умеренное ослабление ко всем основным валютам. Курс доллара прибавил 0,70%, достигнув отметки 97,44 рубля, евро вырос на 1,15% до 105,59 рубля, а китайский юань укрепился на 1,25% до 13,67 рубля.
Неделя началась с резкого ослабления рубля на фоне обвала нефтяных цен — в понедельник котировки Brent рухнули на 5,06% до $71,64 за баррель. Американская валюта взлетела до 97,62 рубля, евро поднялся выше 105,40 рубля. Рубль предпринял попытку укрепления в пик налоговых выплат, однако продаж валюты экспортерами оказалось недостаточно для его существенного укрепления.
В середине недели рубль получил поддержку от восстановления нефтяных цен до $74 за баррель и временного ослабления доллара на глобальных рынках. Курс американской валюты снизился до 96,66 рубля, но закрепиться ниже психологически важной отметки 97 рублей не удалось. К концу недели давление на рубль усилилось из-за слабой статистики по американской экономике и возросших геополитических рисков — индекс ISM Manufacturing в США упал до минимума с июля, а ситуация вокруг Израиля и Ирана оставалась напряженной.
По словам директора департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизаветы Даниловой, основной причиной текущего ослабления рубля является снижение положительного сальдо текущего счета из-за сокращения экспорта при одновременном росте импорта. Этот фундаментальный фактор, вероятно, продолжит оказывать давление на российскую валюту в ближайшие недели.
На предстоящую неделю с 5 по 8 ноября ожидается следующий торговый диапазон: для доллара — 96,20-98,50 руб., евро — 104,30-107,00 руб., юаня — 13,30-13,90 руб. Ключевым событием станет заседание ФРС США 7 ноября, где вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 95%. Также сохраняются риски повышенной волатильности из-за геополитической напряженности и возможных колебаний нефтяных цен.
Для укрепления рубля необходимо закрепление курса доллара ниже 96,90 рубля, что откроет дорогу к отметке 95,45 рубля. В случае роста выше 98 рублей давление на российскую валюту может усилиться. В условиях изолированности от внешних рынков определяющим фактором останется баланс спроса и предложения валюты на локальном рынке, а также динамика нефтяных цен и развитие геополитической ситуации на Ближнем Востоке.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
Мосбиржа запустит механизм стабилизации курсов валют
1 ноября, 16:55
 
ЭкономикаРОССИЯбиржевые торгирубльКурсы валют
 
 
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