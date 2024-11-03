Рубль в ноябре: что нас ждет

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Реакция рубля на очередное повышение ключевой ставки до 21% оказалась сдержанной и указывает на растущие риски девальвации на фоне резкого снижения рынка госдолга (индекс госбумаг RGBI достиг минимального значения с 2014 года — 96,86 пункта). Влияние ставки на рубль, особенно после 1 ноября, скорее всего будет ограничено другими факторами, включая инфляционное давление и риски на долговом рынке. Мы ожидаем, что Банк России больше не будет повышать ставку, так как в условиях, когда инфляция остается высокой, дальнейшее повышение ставки может оказаться недостаточным для её сдерживания. Индекс государственных облигаций (RGBI) уже опустился до уровней 2015 года, что сигнализирует о растущей тревоге на рынке и негативно влияет на курс рубля. В такой ситуации, если давление на долговой рынок и на инфляцию усилится, рубль может ослабнуть, и девальвация до 20% на горизонте 3-6 месяцев становится вероятной. Внешние факторы также давят на рубль: продолжающаяся коррекция нефтяных фьючерсов (цена на нефть Brent может снизиться ниже 70 долларов за баррель) ограничивает потенциал укрепления рубля, даже если экспортеры нарастят продажи иностранной валюты. Евро завершает октябрь с падением к доллару примерно на 3%, пока участники рынка ожидают роста волатильности в преддверии публикации важных экономических показателей, а также выборов в США и предстоящего заседания ФРС. Новую серию макроэкономических данных откроют показатели занятости в США: уже в эту пятницу Бюро трудовой статистики (BLS) опубликует данные о приросте рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls). Консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что за октябрь количество новых рабочих мест может составить 115 тысяч. Этот показатель заметно ниже сентябрьских 254 тысяч и может скорректировать текущий курс доллара в конце торговой недели. Между тем, агентство ADP, подсчитав общее увеличение занятости в октябре, заявило о росте с 159 тысяч до 233 тысяч рабочих мест, что серьезно расходится с прогнозами BLS. Как правило, такие расхождения усиливают напряженность на рынках и способствуют росту волатильности котировок в момент публикации новостей, которые выйдут 1 ноября в 15:30 по московскому времени. Прогнозы Пара евро/доллар временно стабилизировалась в районе 1,08, при этом медвежий тренд остается актуальным с возможным движением к области 1,06–1,07. Уровень сопротивления по паре зафиксирован на отметке 1,09. Курс доллара консолидируется выше уровня 94 рублей, при этом сохраняется вероятность его роста в диапазон 98–99,5 руб. за доллар. Евро остается в коридоре 102–106 рублей. Давление оказывается на верхнюю границу.
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Реакция рубля на очередное повышение ключевой ставки до 21% оказалась сдержанной и указывает на растущие риски девальвации на фоне резкого снижения рынка госдолга (индекс госбумаг RGBI достиг минимального значения с 2014 года — 96,86 пункта).
Влияние ставки на рубль, особенно после 1 ноября, скорее всего будет ограничено другими факторами, включая инфляционное давление и риски на долговом рынке. Мы ожидаем, что Банк России больше не будет повышать ставку, так как в условиях, когда инфляция остается высокой, дальнейшее повышение ставки может оказаться недостаточным для её сдерживания.
Индекс государственных облигаций (RGBI) уже опустился до уровней 2015 года, что сигнализирует о растущей тревоге на рынке и негативно влияет на курс рубля. В такой ситуации, если давление на долговой рынок и на инфляцию усилится, рубль может ослабнуть, и девальвация до 20% на горизонте 3-6 месяцев становится вероятной.
Внешние факторы также давят на рубль: продолжающаяся коррекция нефтяных фьючерсов (цена на нефть Brent может снизиться ниже 70 долларов за баррель) ограничивает потенциал укрепления рубля, даже если экспортеры нарастят продажи иностранной валюты.
Евро завершает октябрь с падением к доллару примерно на 3%, пока участники рынка ожидают роста волатильности в преддверии публикации важных экономических показателей, а также выборов в США и предстоящего заседания ФРС.
Новую серию макроэкономических данных откроют показатели занятости в США: уже в эту пятницу Бюро трудовой статистики (BLS) опубликует данные о приросте рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls).
Консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что за октябрь количество новых рабочих мест может составить 115 тысяч. Этот показатель заметно ниже сентябрьских 254 тысяч и может скорректировать текущий курс доллара в конце торговой недели.
Между тем, агентство ADP, подсчитав общее увеличение занятости в октябре, заявило о росте с 159 тысяч до 233 тысяч рабочих мест, что серьезно расходится с прогнозами BLS. Как правило, такие расхождения усиливают напряженность на рынках и способствуют росту волатильности котировок в момент публикации новостей, которые выйдут 1 ноября в 15:30 по московскому времени.
Прогнозы
Пара евро/доллар временно стабилизировалась в районе 1,08, при этом медвежий тренд остается актуальным с возможным движением к области 1,06–1,07. Уровень сопротивления по паре зафиксирован на отметке 1,09.
Курс доллара консолидируется выше уровня 94 рублей, при этом сохраняется вероятность его роста в диапазон 98–99,5 руб. за доллар. Евро остается в коридоре 102–106 рублей. Давление оказывается на верхнюю границу.
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