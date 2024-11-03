https://1prime.ru/20241103/sbor-852573056.html
Минпромторг намерен повысить утильсбор на один вид техники с 2025 года
Минпромторг намерен повысить утильсбор на один вид техники с 2025 года - 03.11.2024, ПРАЙМ
Минпромторг намерен повысить утильсбор на один вид техники с 2025 года
Минпромторг РФ рассматривает предложения об увеличении утилизационного сбора на отдельного вида сельхозтехнику в 2025 году в пять раз, а с 2026 года по 2030 год | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T09:01+0300
2024-11-03T09:01+0300
2024-11-03T09:01+0300
сельхозтехника
минпромторг
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассматривает предложения об увеличении утилизационного сбора на отдельного вида сельхозтехнику в 2025 году в пять раз, а с 2026 года по 2030 год проводить ежегодную индексацию на 15% по всем видам техники, сообщили в ведомстве. "Минпромторг России продолжает рассматривать предложения отраслевого сообщества в части индексации утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику... Проектом постановления предлагается индексировать коэффициенты утилизационного сбора в отношении отдельных видов сельскохозяйственной техники, производство которой освоено на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, в 2025 году в 5 раз (за исключением сельскохозяйственных тракторов до 340 л.с.), а в период с 2026 года по 2030 год проводить ежегодную индексацию на 15% по всем видам техники", — говорится в сообщении. Инициативы по индексации утильсбора на сельхозтехнику были подготовлены отраслевым сообществом и комитетом Госдумы по промышленности и торговле в том числе для формирования благоприятных условий для принятия инвестиционных решений со стороны отечественных и зарубежных производителей. В министерстве отметили, индексация утильсбора не повлияет на стоимость сельскохозяйственной техники российского и белорусского производства. Целью повышения их доступности Минпромторгом РФ и Минсельхозом РФ утверждён план приобретения с/х тракторов по фиксированным ценам с учётом скидок от текущей рыночной стоимости. "Отметим, что Минпромторг России следит за соблюдением ответственной ценовой политики со стороны отечественных производителей и предоставляет предприятиям комплекс мер господдержки, которые они могут задействовать на всех этапах работы с продукцией: от разработки до реализации. В частности, субсидирование НИОКР, субсидирование затрат на реинжиниринг, программы Фонда развития промышленности и кластерная инвестиционная платформа, программы стимулирования спроса", — заключили в ведомстве. Ранее Минпромторг сообщал, что российские и белорусские предприятия способны полностью обеспечить внутренний спрос на сельхозтехнику как в текущем году, так и в перспективе до 2030 года.
https://1prime.ru/20241103/gaz-852572397.html
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сельхозтехника, минпромторг
сельхозтехника, Минпромторг
Минпромторг намерен повысить утильсбор на один вид техники с 2025 года
Минпромторг: утильсбор на сельхозтехнику в РФ планируется повысить в 5 раз с 2025 года
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассматривает предложения об увеличении утилизационного сбора на отдельного вида сельхозтехнику в 2025 году в пять раз, а с 2026 года по 2030 год проводить ежегодную индексацию на 15% по всем видам техники, сообщили в ведомстве.
"Минпромторг России продолжает рассматривать предложения отраслевого сообщества в части индексации утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику... Проектом постановления предлагается индексировать коэффициенты утилизационного сбора в отношении отдельных видов сельскохозяйственной техники, производство которой освоено на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, в 2025 году в 5 раз (за исключением сельскохозяйственных тракторов до 340 л.с.), а в период с 2026 года по 2030 год проводить ежегодную индексацию на 15% по всем видам техники", — говорится в сообщении.
Инициативы по индексации утильсбора на сельхозтехнику были подготовлены отраслевым сообществом и комитетом Госдумы по промышленности и торговле в том числе для формирования благоприятных условий для принятия инвестиционных решений со стороны отечественных и зарубежных производителей.
В министерстве отметили, индексация утильсбора не повлияет на стоимость сельскохозяйственной техники российского и белорусского производства. Целью повышения их доступности Минпромторгом РФ и Минсельхозом РФ утверждён план приобретения с/х тракторов по фиксированным ценам с учётом скидок от текущей рыночной стоимости.
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"Отметим, что Минпромторг России следит за соблюдением ответственной ценовой политики со стороны отечественных производителей и предоставляет предприятиям комплекс мер господдержки, которые они могут задействовать на всех этапах работы с продукцией: от разработки до реализации. В частности, субсидирование НИОКР, субсидирование затрат на реинжиниринг, программы Фонда развития промышленности и кластерная инвестиционная платформа, программы стимулирования спроса", — заключили в ведомстве.
Ранее Минпромторг сообщал, что российские и белорусские предприятия способны полностью обеспечить внутренний спрос на сельхозтехнику как в текущем году, так и в перспективе до 2030 года.