https://1prime.ru/20241103/sbor-852573056.html

Минпромторг намерен повысить утильсбор на один вид техники с 2025 года

Минпромторг намерен повысить утильсбор на один вид техники с 2025 года - 03.11.2024, ПРАЙМ

Минпромторг намерен повысить утильсбор на один вид техники с 2025 года

Минпромторг РФ рассматривает предложения об увеличении утилизационного сбора на отдельного вида сельхозтехнику в 2025 году в пять раз, а с 2026 года по 2030 год | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T09:01+0300

2024-11-03T09:01+0300

2024-11-03T09:01+0300

сельхозтехника

минпромторг

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассматривает предложения об увеличении утилизационного сбора на отдельного вида сельхозтехнику в 2025 году в пять раз, а с 2026 года по 2030 год проводить ежегодную индексацию на 15% по всем видам техники, сообщили в ведомстве. "Минпромторг России продолжает рассматривать предложения отраслевого сообщества в части индексации утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику... Проектом постановления предлагается индексировать коэффициенты утилизационного сбора в отношении отдельных видов сельскохозяйственной техники, производство которой освоено на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, в 2025 году в 5 раз (за исключением сельскохозяйственных тракторов до 340 л.с.), а в период с 2026 года по 2030 год проводить ежегодную индексацию на 15% по всем видам техники", — говорится в сообщении. Инициативы по индексации утильсбора на сельхозтехнику были подготовлены отраслевым сообществом и комитетом Госдумы по промышленности и торговле в том числе для формирования благоприятных условий для принятия инвестиционных решений со стороны отечественных и зарубежных производителей. В министерстве отметили, индексация утильсбора не повлияет на стоимость сельскохозяйственной техники российского и белорусского производства. Целью повышения их доступности Минпромторгом РФ и Минсельхозом РФ утверждён план приобретения с/х тракторов по фиксированным ценам с учётом скидок от текущей рыночной стоимости. "Отметим, что Минпромторг России следит за соблюдением ответственной ценовой политики со стороны отечественных производителей и предоставляет предприятиям комплекс мер господдержки, которые они могут задействовать на всех этапах работы с продукцией: от разработки до реализации. В частности, субсидирование НИОКР, субсидирование затрат на реинжиниринг, программы Фонда развития промышленности и кластерная инвестиционная платформа, программы стимулирования спроса", — заключили в ведомстве. Ранее Минпромторг сообщал, что российские и белорусские предприятия способны полностью обеспечить внутренний спрос на сельхозтехнику как в текущем году, так и в перспективе до 2030 года.

https://1prime.ru/20241103/gaz-852572397.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельхозтехника, минпромторг