https://1prime.ru/20241103/sigarety-852572106.html

Россия стала вторым крупнейшим покупателем сигарет у ЕС впервые с 2021 года

Россия стала вторым крупнейшим покупателем сигарет у ЕС впервые с 2021 года - 03.11.2024, ПРАЙМ

Россия стала вторым крупнейшим покупателем сигарет у ЕС впервые с 2021 года

Россия по итогам минувшего августа поднялась с пятого сразу на второе место в рейтинге крупнейших покупателей сигарет у Евросоюза, вновь заняв столь высокую... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T08:03+0300

2024-11-03T08:03+0300

2024-11-03T08:03+0300

россия

ес

сигареты

https://cdnn.1prime.ru/img/77703/17/777031742_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_8f3df3b62fe992a864da807170bfc347.jpg

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Россия по итогам минувшего августа поднялась с пятого сразу на второе место в рейтинге крупнейших покупателей сигарет у Евросоюза, вновь заняв столь высокую позицию впервые с лета 2021 года, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Вхождение в тройку лидеров произошло, несмотря на сокращение импорта: в конце лета страна закупила у ЕС сигарет на 10,7 миллиона евро, что оказалось на 3% меньше июльского показателя. Этот объем составил 6,24% европейских поставок сигарет за рубеж, которые за месяц также сократились - на 15%, до 171 миллиона евро. Крупнейшим покупателем сигарет у Евросоюза, как и месяцем ранее, опять стала ближайшая географическая соседка объединения - Великобритания (13% экспорта ЕС). А следующую за Россией строчку и почти с теми же объемами заняла Швейцария (6,21%). Львиную часть поставок европейских сигарет в Россию обеспечивает Германия с экспортом на 9,6 миллиона евро. В разы меньшие, но статистически значимые объемы у Болгарии (828,8 тысячи евро) и Латвии (255,5 тысячи евро). ЕС при этом является далеко не единственным поставщиком сигарет в Россию, но объемы остальных стран заметно меньше: по итогам августа экспорт Южной Кореи - на 122 тысячи долларов, у Бразилии - 1,2 тысячи долларов, а Индонезия более-менее заметный объем в прошлый раз поставила в феврале (155 тысяч долларов).

https://1prime.ru/20241102/otvet-852571306.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ес, сигареты