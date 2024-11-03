https://1prime.ru/20241103/sotrudnichestvo-852573427.html

Посол назвал сферы сотрудничества Бенина и Того с Россией

Посол назвал сферы сотрудничества Бенина и Того с Россией - 03.11.2024, ПРАЙМ

Посол назвал сферы сотрудничества Бенина и Того с Россией

Бенин и Того могут сотрудничать с Россией в сельском и морском хозяйстве, а также в области цифровых услуг, где российский опыт востребован, заявил РИА Новости... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T09:18+0300

2024-11-03T09:18+0300

2024-11-03T09:19+0300

бенин

россия

сотрудничество

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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Бенин и Того могут сотрудничать с Россией в сельском и морском хозяйстве, а также в области цифровых услуг, где российский опыт востребован, заявил РИА Новости посол РФ в этих африканских странах Игорь Евдокимов. "Учитывая аграрный характер экономик Бенина и Того, а также фактическое отсутствие переработки сельхозпродукции, сотрудничество в этой сфере могло бы представлять взаимный интерес. Это подразумевает как поставки удобрений, так и передовых технологий", - сказал Евдокимов в интервью агентству. Он добавил, что существует потенциал для развития сотрудничества в области морского хозяйства. "При этом оно может быть многогранным и не ограничиваться только разработкой биоресурсов. В частности, партнеры заинтересованы в организации производства отраслевого инвентаря, например, лодок из современных композитных материалов и снастей… Активно в Западной Африке развивается и сфера цифровых услуг, где российский опыт весьма востребован", - подчеркнул посол. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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бенин, россия, сотрудничество