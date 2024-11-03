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Посол назвал сферы сотрудничества Бенина и Того с Россией - 03.11.2024, ПРАЙМ
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Посол назвал сферы сотрудничества Бенина и Того с Россией
Посол назвал сферы сотрудничества Бенина и Того с Россией - 03.11.2024, ПРАЙМ
Посол назвал сферы сотрудничества Бенина и Того с Россией
Бенин и Того могут сотрудничать с Россией в сельском и морском хозяйстве, а также в области цифровых услуг, где российский опыт востребован, заявил РИА Новости... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T09:18+0300
2024-11-03T09:19+0300
бенин
россия
сотрудничество
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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Бенин и Того могут сотрудничать с Россией в сельском и морском хозяйстве, а также в области цифровых услуг, где российский опыт востребован, заявил РИА Новости посол РФ в этих африканских странах Игорь Евдокимов. "Учитывая аграрный характер экономик Бенина и Того, а также фактическое отсутствие переработки сельхозпродукции, сотрудничество в этой сфере могло бы представлять взаимный интерес. Это подразумевает как поставки удобрений, так и передовых технологий", - сказал Евдокимов в интервью агентству. Он добавил, что существует потенциал для развития сотрудничества в области морского хозяйства. "При этом оно может быть многогранным и не ограничиваться только разработкой биоресурсов. В частности, партнеры заинтересованы в организации производства отраслевого инвентаря, например, лодок из современных композитных материалов и снастей… Активно в Западной Африке развивается и сфера цифровых услуг, где российский опыт весьма востребован", - подчеркнул посол. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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бенин, россия, сотрудничество
БЕНИН, РОССИЯ, сотрудничество
09:18 03.11.2024 (обновлено: 09:19 03.11.2024)
 
Посол назвал сферы сотрудничества Бенина и Того с Россией

Евдокимов: Бенин и Того могут сотрудничать с РФ в сельском и морском хозяйстве

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСбор урожая пшеницы
Сбор урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Бенин и Того могут сотрудничать с Россией в сельском и морском хозяйстве, а также в области цифровых услуг, где российский опыт востребован, заявил РИА Новости посол РФ в этих африканских странах Игорь Евдокимов.
"Учитывая аграрный характер экономик Бенина и Того, а также фактическое отсутствие переработки сельхозпродукции, сотрудничество в этой сфере могло бы представлять взаимный интерес. Это подразумевает как поставки удобрений, так и передовых технологий", - сказал Евдокимов в интервью агентству.
Он добавил, что существует потенциал для развития сотрудничества в области морского хозяйства.
"При этом оно может быть многогранным и не ограничиваться только разработкой биоресурсов. В частности, партнеры заинтересованы в организации производства отраслевого инвентаря, например, лодок из современных композитных материалов и снастей… Активно в Западной Африке развивается и сфера цифровых услуг, где российский опыт весьма востребован", - подчеркнул посол.
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Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
БЕНИНРОССИЯсотрудничество
 
 
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