https://1prime.ru/20241103/student-852577903.html

Минобрнауки запустит единую систему поддержки студенческих семей

Минобрнауки запустит единую систему поддержки студенческих семей - 03.11.2024, ПРАЙМ

Минобрнауки запустит единую систему поддержки студенческих семей

Минобрнауки России намерено запустить единую и комплексную систему поддержки студенческих семей, следует из заявления пресс-службы министерства. | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T15:56+0300

2024-11-03T15:56+0300

2024-11-03T15:56+0300

минобрнауки

студенты

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Минобрнауки России намерено запустить единую и комплексную систему поддержки студенческих семей, следует из заявления пресс-службы министерства. "Минобрнауки России ведет работу по запуску в вузах системы "единого окна", - подчеркнули в ведомстве.Так, студенческие семьи смогут получить консультацию вопросам материальной поддержки, получения семейной комнаты в общежитии, предназначенных выплат, а также оформления материнского капитала. Вся необходимая помощь будет оказываться в кратчайшие сроки.

https://1prime.ru/20241103/golikova-852577778.html

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минобрнауки, студенты