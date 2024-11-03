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Минобрнауки запустит единую систему поддержки студенческих семей - 03.11.2024, ПРАЙМ
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Минобрнауки запустит единую систему поддержки студенческих семей
Минобрнауки запустит единую систему поддержки студенческих семей - 03.11.2024, ПРАЙМ
Минобрнауки запустит единую систему поддержки студенческих семей
Минобрнауки России намерено запустить единую и комплексную систему поддержки студенческих семей, следует из заявления пресс-службы министерства. | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T15:56+0300
2024-11-03T15:56+0300
минобрнауки
студенты
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Минобрнауки России намерено запустить единую и комплексную систему поддержки студенческих семей, следует из заявления пресс-службы министерства. "Минобрнауки России ведет работу по запуску в вузах системы "единого окна", - подчеркнули в ведомстве.Так, студенческие семьи смогут получить консультацию вопросам материальной поддержки, получения семейной комнаты в общежитии, предназначенных выплат, а также оформления материнского капитала. Вся необходимая помощь будет оказываться в кратчайшие сроки.
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минобрнауки, студенты
Минобрнауки, студенты
15:56 03.11.2024
 
Минобрнауки запустит единую систему поддержки студенческих семей

Минобрнауки разрабатывает единую и комплексную систему поддержки студенческих семей

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк" Ярмарка вакансий "Молодой специалист XXI века"
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© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Минобрнауки России намерено запустить единую и комплексную систему поддержки студенческих семей, следует из заявления пресс-службы министерства.
"Минобрнауки России ведет работу по запуску в вузах системы "единого окна", - подчеркнули в ведомстве.
Так, студенческие семьи смогут получить консультацию вопросам материальной поддержки, получения семейной комнаты в общежитии, предназначенных выплат, а также оформления материнского капитала. Вся необходимая помощь будет оказываться в кратчайшие сроки.
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Минобрнаукистуденты
 
 
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