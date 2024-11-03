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Мантуров отметил стремление Москвы и Минска к технологическому суверенитету - 03.11.2024, ПРАЙМ
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Мантуров отметил стремление Москвы и Минска к технологическому суверенитету
Мантуров отметил стремление Москвы и Минска к технологическому суверенитету - 03.11.2024, ПРАЙМ
Мантуров отметил стремление Москвы и Минска к технологическому суверенитету
Западу следует завидовать сплоченному подходу Москвы и Минска в стремлении достигнуть технологического суверенитета. Об этом заявил в показанном в воскресенье... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T22:31+0300
2024-11-03T22:36+0300
политика
россия
белоруссия
денис мантуров
технологический суверенитет
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МИНСК, 3 ноя – ПРАЙМ. Западу следует завидовать сплоченному подходу Москвы и Минска в стремлении достигнуть технологического суверенитета. Об этом заявил в показанном в воскресенье комментарии телеканалу "Беларусь 1" первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров. "Думаю, что они должны нам завидовать. Такая тесная кооперация, такой сплоченный подход на результат (обеспечение технологического суверенитета – ред.) – на зависть другим государствам, которые в свое время имели такую возможность (сотрудничества — ред.) по отношению к белорусским и российским партнерам, а сегодня они сами отказались", — сказал он. Первый зампредседателя правительства РФ также отметил, что предприятия стран Запада не сами отказались сотрудничать с Москвой и Минском, это было сделано политическим руководством их стран. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в стране в 2020 году. Запад поэтапно вводил санкции против белорусских официальных лиц и компаний и отраслей. Очередной этап расширения антибелорусских санкций произошел из-за поддержки Минском российской спецоперации на Украине. Ряд западных компаний покинул российский и белорусский рынки. Данная ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, расширению торгового сотрудничества, выработке и принятию совместных мер по импортозамещению.
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россия, белоруссия, денис мантуров, технологический суверенитет
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Денис Мантуров, технологический суверенитет
22:31 03.11.2024 (обновлено: 22:36 03.11.2024)
 
Мантуров отметил стремление Москвы и Минска к технологическому суверенитету

Мантуров: Запад должен завидовать подходу Москвы и Минска к техсуверенитету

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МИНСК, 3 ноя – ПРАЙМ. Западу следует завидовать сплоченному подходу Москвы и Минска в стремлении достигнуть технологического суверенитета. Об этом заявил в показанном в воскресенье комментарии телеканалу "Беларусь 1" первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров.
"Думаю, что они должны нам завидовать. Такая тесная кооперация, такой сплоченный подход на результат (обеспечение технологического суверенитета – ред.) – на зависть другим государствам, которые в свое время имели такую возможность (сотрудничества — ред.) по отношению к белорусским и российским партнерам, а сегодня они сами отказались", — сказал он.
Первый зампредседателя правительства РФ также отметил, что предприятия стран Запада не сами отказались сотрудничать с Москвой и Минском, это было сделано политическим руководством их стран.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в стране в 2020 году. Запад поэтапно вводил санкции против белорусских официальных лиц и компаний и отраслей. Очередной этап расширения антибелорусских санкций произошел из-за поддержки Минском российской спецоперации на Украине. Ряд западных компаний покинул российский и белорусский рынки. Данная ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, расширению торгового сотрудничества, выработке и принятию совместных мер по импортозамещению.
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ПолитикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯДенис Мантуровтехнологический суверенитет
 
 
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