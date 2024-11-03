https://1prime.ru/20241103/suverenitet-852580688.html

Мантуров отметил стремление Москвы и Минска к технологическому суверенитету

Мантуров отметил стремление Москвы и Минска к технологическому суверенитету - 03.11.2024, ПРАЙМ

Мантуров отметил стремление Москвы и Минска к технологическому суверенитету

Западу следует завидовать сплоченному подходу Москвы и Минска в стремлении достигнуть технологического суверенитета. Об этом заявил в показанном в воскресенье... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T22:31+0300

2024-11-03T22:31+0300

2024-11-03T22:36+0300

политика

россия

белоруссия

денис мантуров

технологический суверенитет

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848248323_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_f143e06c5c3f15897e452f0e256d8ac8.jpg

МИНСК, 3 ноя – ПРАЙМ. Западу следует завидовать сплоченному подходу Москвы и Минска в стремлении достигнуть технологического суверенитета. Об этом заявил в показанном в воскресенье комментарии телеканалу "Беларусь 1" первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров. "Думаю, что они должны нам завидовать. Такая тесная кооперация, такой сплоченный подход на результат (обеспечение технологического суверенитета – ред.) – на зависть другим государствам, которые в свое время имели такую возможность (сотрудничества — ред.) по отношению к белорусским и российским партнерам, а сегодня они сами отказались", — сказал он. Первый зампредседателя правительства РФ также отметил, что предприятия стран Запада не сами отказались сотрудничать с Москвой и Минском, это было сделано политическим руководством их стран. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в стране в 2020 году. Запад поэтапно вводил санкции против белорусских официальных лиц и компаний и отраслей. Очередной этап расширения антибелорусских санкций произошел из-за поддержки Минском российской спецоперации на Украине. Ряд западных компаний покинул российский и белорусский рынки. Данная ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, расширению торгового сотрудничества, выработке и принятию совместных мер по импортозамещению.

https://1prime.ru/20241018/mishustin-852251478.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белоруссия, денис мантуров, технологический суверенитет