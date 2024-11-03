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"Не так страшен черт". Трамп готовит миру контрастный душ

"Не так страшен черт". Трамп готовит миру контрастный душ - 03.11.2024, ПРАЙМ

"Не так страшен черт". Трамп готовит миру контрастный душ

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп в случае своей победы собирается ввести пошлины на импортные товары в размере 20 процентов для | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T04:04+0300

2024-11-03T04:04+0300

2024-11-03T04:04+0300

статья

дональд трамп

выборы в сша

экономика европы

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МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ, Роман Серов. Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп в случае своей победы собирается ввести пошлины на импортные товары в размере 20 процентов для Европы и 60 процентов для Китая. Предвыборное заявление повергло инвесторов в пессимизм. Почему заявления Трампа так напугали европейские биржи и обоснованы ли опасения инвесторов?Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОриентированные на экспорт товаров в США европейские компании теряют в курсах своих акций на биржах Евросоюза, рассказывает Константин Церазов, экономист, бывший вице-президент банка "Открытие".Это касается, в частности, крупнейшего в мире производителя люксовых товаров — LVMH (-13,8% c начала года), для которого рынки США и Китая — ключевые.Пессимизм чувствуется и по акциям европейских автопроизводителей, например, Volkswagen (-17,8% с начала года).На днях британский банк Barclays заявил, что европейские акции отразили возможность победы Трампа. Корзина европейских компаний, наиболее уязвимых к тарифам, отстала от эталонного индекса Stoxx Europe 600 на целых 15 процентов с начала весны. Это, по мнению аналитиков банка, отражает подготовку инвесторов к предложенной Трампом тарифной политике.Торгу бытьНо стоит ли Европе опасаться Трампа с его предложением о пошлине в 20 процентов?Как замечает Церазов, нет никакой предопределенности, что в случае победы республиканец будет реализовывать свою идею именно в таком виде, как он её озвучил."Будет торг, и европейцам нужно будет отстаивать свою линию", - считает он.Как отмечает начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко, в случае победы Трампа высока вероятность выхода из рисковых активов, прежде всего, на рынке акций.Такие ожидания связаны с угрозой торговых войн и их воздействием на экономику, а также потенциальными вербальными интервенциями Трампа.Большие проблемы под европейским капотомВ целом европейский фондовый рынок, хоть и выглядит в плюсе (Euro Stoxx Europe 600 с начала года — плюс 8,76%), однако под "капотом" скрываются большие проблемы ключевых экономик региона.Позиция Трампа опасна для стран Евросоюза, ориентированных на экспорт — Германии, Италии, Франции, говорит Холоденко. Экономика еврозоны близка к стагнации. А промышленный индекс PMI опустился ниже 50 п.По словам Церазова, в Германии ВВП два года подряд не может выйти в положительную плоскость. В стране заметно сокращается выпуск в большинстве отраслей промышленности. В крупнейшей экономике Евросоюза и еврозоны "заморожены" большинство новых проектов в области производства чипов (полупроводников).Во второй экономике Европы — Франции — рекордный дефицит бюджета и растущий госдолг. Биржевой индекс CAC 40 с трудом пытается выкарабкаться в плюс в динамике с начала года."Биржевая Европа продолжает, в целом, оставаться слабой: суммарная капитализация, например, всех компаний из ключевого биржевого индекса Германии, DAX, соответствует суммарной стоимости акций всего лишь одной из ведущих технологических корпораций США", - отмечает экономист.В Европе при поиске финансирования бизнес традиционно больше обращается в банки, а не выходит со своими ценными бумагами на биржу. В Соединенных Штатах главный источник получения капитала — это биржа.Отставание Европы в вопросе финансовых технологий (финтеха) также предопределяет такую разницу: выход на биржу в США более технологичен, также в США более развитый рынок производных финансовых инструментов (деривативов), чем в Европе."У Европы есть большой потенциал экономического и финансового развития, но он не до конца раскрыт. Не раскрыт и потенциал европейского фондового рынка, который из-за этого подвержен большим ситуативным колебаниям курсов акций", - объясняет Церазов.Чем чревата торговая войнаМежду тем, торговые войны способны спровоцировать инфляцию. По мнению Холоденко, ценовое давление может ударить по потребительскому доверию, негативно повлияет на спрос на товары длительного пользования.Сгладить возможные отрицательные последствия может снижение ставок ФРС.Проблема в том, что усиление инфляционных ожиданий может замедлить цикл ослабления кредитно-денежной политики в США. А это потенциальный фактор давления на рынок акций."Статистика за период с 1933 по 2022 гг. указывает на рост индекса S&P 500 при комбинации "президент от республиканцев / разделенный Конгресс" примерно на 14 процентов в среднем в год, без учета кризиса доткомов 2001–2002 гг", -отмечает Холоденко.И тем не менее, в среднесрочной перспективе американский и европейский рынки акций способны скорректироваться.Так, c 21 по 25 октября агентство Bloomberg проводило глобальный опрос пользователей терминала, который показал, что в случае победы Трампа через 12 месяцев S&P 500 превысит текущие уровни. А 65% респондентов полагают, что через месяц индекс доллара DXY будет выше, чем сегодня, вне зависимости от исхода выборов президента США.Тем временем, инвесторы ищут контуры дальнейшего будущего экономики Евросоюза. Их нужно определять — это видно, например, по автомобильной отрасли, которая теряет конкурентоспособность, а КНР, напротив, всё больше упрочивает позиции крупнейшего в мире экспортёра автомобилей."Это значит, что Европе нужно искать свою нишу в автомобильной отрасли, но не только: и во всех остальных индустриях тоже", - считает Церазов. Тогда для сильного европейского продукта и тариф в 20 процентов от Трампа будет уже не страшен: он в любом случае найдёт путь к американскому потребителю.Нет худа без добраМежду тем, как пишет издание Politico, некоторые европейские чиновники и дипломаты втайне рассчитывают на победу Трампа на президентских выборах в ноябре, полагая, что такой исход событий может стать для ЕС своеобразным "толчком" или "горькой пилюлей"."Возвращение Трампа могло бы быть полезным шоком, который позволит ЕС двигаться вперед, как пандемия или энергетический кризис после начала конфликта на Украине", - сказал изданию один из европейских дипломатов на условиях анонимности.Как отмечает Politico, европейские чиновники не то чтобы искренне поддерживают кандидата от Республиканской партии, просто его администрация может быть настолько плохо настроена к Европе, что ей придется самостоятельно развивать различные сферы и наращивать оборону. Или, как гласит известная поговорка, нет худа без добра.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

дональд трамп, выборы в сша, экономика европы