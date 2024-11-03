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"Болезненные решения": в США рассказали о планах Трампа по Украине - 03.11.2024, ПРАЙМ
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"Болезненные решения": в США рассказали о планах Трампа по Украине
"Болезненные решения": в США рассказали о планах Трампа по Украине - 03.11.2024, ПРАЙМ
"Болезненные решения": в США рассказали о планах Трампа по Украине
Если Дональд Трамп займет президентский пост в результате победы на выборах в США, его внешняя политика может стать очень непредсказуемой и неприятной для... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T20:30+0300
2024-11-03T21:23+0300
политика
сша
украина
дональд трамп
выборы в сша
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Если Дональд Трамп займет президентский пост в результате победы на выборах в США, его внешняя политика может стать очень непредсказуемой и неприятной для Украины. Такое мнение выразил старший аналитик Международной кризисной группы Саймон Шлегель в беседе с Newsweek.По его словам, возможная победа Трампа очень тревожит Киев и там прекрасно осознают, "что легкого выхода не существует и что украинскому правительству придется принимать очень болезненные решения", которые будут необходимы, если победит бывший глава Белого дома.Шлегель напомнил, что Трамп ясно выразил свое желание как можно скорее положить конец украинскому конфликту. В ходе предвыборных дебатов экс-президент США пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года.Выборы президента США намечены на 5 ноября. От Демократической партии на них выдвинули вице-президента Камалу Харрис, а от республиканцев — бывшего главу Белого дома Дональда Трампа.
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сша, украина, дональд трамп, выборы в сша
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, выборы в США
20:30 03.11.2024 (обновлено: 21:23 03.11.2024)
 
"Болезненные решения": в США рассказали о планах Трампа по Украине

Шлегель: Киеву придется принимать болезненные решения в случае победы Трампа

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Если Дональд Трамп займет президентский пост в результате победы на выборах в США, его внешняя политика может стать очень непредсказуемой и неприятной для Украины. Такое мнение выразил старший аналитик Международной кризисной группы Саймон Шлегель в беседе с Newsweek.
По его словам, возможная победа Трампа очень тревожит Киев и там прекрасно осознают, "что легкого выхода не существует и что украинскому правительству придется принимать очень болезненные решения", которые будут необходимы, если победит бывший глава Белого дома.
Шлегель напомнил, что Трамп ясно выразил свое желание как можно скорее положить конец украинскому конфликту. В ходе предвыборных дебатов экс-президент США пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года.
Выборы президента США намечены на 5 ноября. От Демократической партии на них выдвинули вице-президента Камалу Харрис, а от республиканцев — бывшего главу Белого дома Дональда Трампа.
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ПолитикаСШАУКРАИНАДональд Трампвыборы в США
 
 
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