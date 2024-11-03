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На Украине заговорили о введении трудовой повинности и пайков - 03.11.2024, ПРАЙМ
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На Украине заговорили о введении трудовой повинности и пайков
На Украине заговорили о введении трудовой повинности и пайков - 03.11.2024, ПРАЙМ
На Украине заговорили о введении трудовой повинности и пайков
Украина находится в одном шаге от появления трудовой повинности, пайков и талонов на бензин. Об этом заявил зампредседателя Верховного суда Украины Александр... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T18:59+0300
2024-11-03T19:00+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Украина находится в одном шаге от появления трудовой повинности, пайков и талонов на бензин. Об этом заявил зампредседателя Верховного суда Украины Александр Мамалуй. Фрагмент интервью с ним опубликовало украинское издание "Страна.ua". "Мы в одном шаге от введения трудовой повинности. В одном шаге. И тогда никаких зарплат ни у кого не будет. Будут пайки, какие-то деньги на сигареты, бензин по талонам", — сказал он. Мамалуй также отметил, что граждане Украины сами выбрали депутатов, которые могут принимать такие законы. Ранее председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский и его окружение сделали из Украины страну-банкрота.
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Политика, УКРАИНА, Экономика Украины
18:59 03.11.2024 (обновлено: 19:00 03.11.2024)
 
На Украине заговорили о введении трудовой повинности и пайков

Зампред Верховного суда Украины: страна в шаге от трудовой повинности и пайков

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Украина находится в одном шаге от появления трудовой повинности, пайков и талонов на бензин. Об этом заявил зампредседателя Верховного суда Украины Александр Мамалуй. Фрагмент интервью с ним опубликовало украинское издание "Страна.ua".
"Мы в одном шаге от введения трудовой повинности. В одном шаге. И тогда никаких зарплат ни у кого не будет. Будут пайки, какие-то деньги на сигареты, бензин по талонам", — сказал он.
Мамалуй также отметил, что граждане Украины сами выбрали депутатов, которые могут принимать такие законы.
Ранее председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский и его окружение сделали из Украины страну-банкрота.
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