https://1prime.ru/20241103/ukraina-852579680.html
На Украине заговорили о введении трудовой повинности и пайков
На Украине заговорили о введении трудовой повинности и пайков - 03.11.2024, ПРАЙМ
На Украине заговорили о введении трудовой повинности и пайков
Украина находится в одном шаге от появления трудовой повинности, пайков и талонов на бензин. Об этом заявил зампредседателя Верховного суда Украины Александр... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T18:59+0300
2024-11-03T18:59+0300
2024-11-03T19:00+0300
политика
украина
экономика украины
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9f29c1851a2023f78ce0b4fc123ad24c.jpg
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Украина находится в одном шаге от появления трудовой повинности, пайков и талонов на бензин. Об этом заявил зампредседателя Верховного суда Украины Александр Мамалуй. Фрагмент интервью с ним опубликовало украинское издание "Страна.ua". "Мы в одном шаге от введения трудовой повинности. В одном шаге. И тогда никаких зарплат ни у кого не будет. Будут пайки, какие-то деньги на сигареты, бензин по талонам", — сказал он. Мамалуй также отметил, что граждане Украины сами выбрали депутатов, которые могут принимать такие законы. Ранее председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский и его окружение сделали из Украины страну-банкрота.
https://1prime.ru/20241103/razgrom-852578531.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_4d68112cf7cdf729f608b0d4b39ba979.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, экономика украины
Политика, УКРАИНА, Экономика Украины
На Украине заговорили о введении трудовой повинности и пайков
Зампред Верховного суда Украины: страна в шаге от трудовой повинности и пайков
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Украина находится в одном шаге от появления трудовой повинности, пайков и талонов на бензин. Об этом заявил зампредседателя Верховного суда Украины Александр Мамалуй. Фрагмент интервью с ним опубликовало украинское издание "Страна.ua".
"Мы в одном шаге от введения трудовой повинности. В одном шаге. И тогда никаких зарплат ни у кого не будет. Будут пайки, какие-то деньги на сигареты, бензин по талонам", — сказал он.
Мамалуй также отметил, что граждане Украины сами выбрали депутатов, которые могут принимать такие законы.
Ранее председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский и его окружение сделали из Украины страну-банкрота.
"Окончательный разгром": в Британии озвучили прогноз по Украине