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На Украине заговорили о введении трудовой повинности и пайков

На Украине заговорили о введении трудовой повинности и пайков - 03.11.2024, ПРАЙМ

На Украине заговорили о введении трудовой повинности и пайков

Украина находится в одном шаге от появления трудовой повинности, пайков и талонов на бензин. Об этом заявил зампредседателя Верховного суда Украины Александр... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T18:59+0300

2024-11-03T18:59+0300

2024-11-03T19:00+0300

политика

украина

экономика украины

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Украина находится в одном шаге от появления трудовой повинности, пайков и талонов на бензин. Об этом заявил зампредседателя Верховного суда Украины Александр Мамалуй. Фрагмент интервью с ним опубликовало украинское издание "Страна.ua". "Мы в одном шаге от введения трудовой повинности. В одном шаге. И тогда никаких зарплат ни у кого не будет. Будут пайки, какие-то деньги на сигареты, бензин по талонам", — сказал он. Мамалуй также отметил, что граждане Украины сами выбрали депутатов, которые могут принимать такие законы. Ранее председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский и его окружение сделали из Украины страну-банкрота.

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