https://1prime.ru/20241103/vrachi-852573311.html
Эксперты назвали врачей с самыми высокими зарплатами
Эксперты назвали врачей с самыми высокими зарплатами - 03.11.2024, ПРАЙМ
Эксперты назвали врачей с самыми высокими зарплатами
Самые высокие медианные зарплаты среди врачей в российских коммерческих клиниках получают стоматологи хирурги-имплантологи, репродуктологи, косметологи и... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T09:16+0300
2024-11-03T09:16+0300
2024-11-03T09:16+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Самые высокие медианные зарплаты среди врачей в российских коммерческих клиниках получают стоматологи хирурги-имплантологи, репродуктологи, косметологи и ортодонты, следует из исследования сервиса SuperJob.Согласно полученным данным, больше всего получают стоматологи хирурги-имплантологи - 280 000 рублей в Москве, 250 000 рублей в Санкт-Петербурге, 220 000 рублей в Екатеринбурге, 190 000 рублей в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.Доходы репродуктологов в крупных городах варьируются от 165 до 240 тысяч рублей, а косметологов - от 155 до 230 тысяч рублей. Заработные платы ортодонтов находятся в диапазоне от 155 до 220 тысяч рублей, анестезиологов-реаниматологов - от 130 до 190 тысяч рублей, а стоматологов-терапевтов - от 120 до 180 тысяч рублей. Высокими зарплатами также отличились онкологи и врачи общей практики.
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реальные зарплаты, россия
реальные зарплаты, РОССИЯ
Эксперты назвали врачей с самыми высокими зарплатами
SuperJob: самые высокие доходы среди врачей в РФ у репродуктолога и косметолога
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Самые высокие медианные зарплаты среди врачей в российских коммерческих клиниках получают стоматологи хирурги-имплантологи, репродуктологи, косметологи и ортодонты, следует из исследования сервиса SuperJob.
Согласно полученным данным, больше всего получают стоматологи хирурги-имплантологи - 280 000 рублей в Москве, 250 000 рублей в Санкт-Петербурге, 220 000 рублей в Екатеринбурге, 190 000 рублей в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.
Доходы репродуктологов в крупных городах варьируются от 165 до 240 тысяч рублей, а косметологов - от 155 до 230 тысяч рублей. Заработные платы ортодонтов находятся в диапазоне от 155 до 220 тысяч рублей, анестезиологов-реаниматологов - от 130 до 190 тысяч рублей, а стоматологов-терапевтов - от 120 до 180 тысяч рублей.
Высокими зарплатами также отличились онкологи и врачи общей практики.
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