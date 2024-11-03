https://1prime.ru/20241103/vrachi-852573311.html

Эксперты назвали врачей с самыми высокими зарплатами

Эксперты назвали врачей с самыми высокими зарплатами - 03.11.2024, ПРАЙМ

Эксперты назвали врачей с самыми высокими зарплатами

Самые высокие медианные зарплаты среди врачей в российских коммерческих клиниках получают стоматологи хирурги-имплантологи, репродуктологи, косметологи и... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T09:16+0300

2024-11-03T09:16+0300

2024-11-03T09:16+0300

реальные зарплаты

россия

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Самые высокие медианные зарплаты среди врачей в российских коммерческих клиниках получают стоматологи хирурги-имплантологи, репродуктологи, косметологи и ортодонты, следует из исследования сервиса SuperJob.Согласно полученным данным, больше всего получают стоматологи хирурги-имплантологи - 280 000 рублей в Москве, 250 000 рублей в Санкт-Петербурге, 220 000 рублей в Екатеринбурге, 190 000 рублей в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.Доходы репродуктологов в крупных городах варьируются от 165 до 240 тысяч рублей, а косметологов - от 155 до 230 тысяч рублей. Заработные платы ортодонтов находятся в диапазоне от 155 до 220 тысяч рублей, анестезиологов-реаниматологов - от 130 до 190 тысяч рублей, а стоматологов-терапевтов - от 120 до 180 тысяч рублей. Высокими зарплатами также отличились онкологи и врачи общей практики.

https://1prime.ru/20241103/lotereya-852572528.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

реальные зарплаты, россия