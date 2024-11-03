https://1prime.ru/20241103/vybory-852572265.html

Медведев оценил, как президентские выборы в США повлияют на Россию

Медведев оценил, как президентские выборы в США повлияют на Россию - 03.11.2024, ПРАЙМ

Медведев оценил, как президентские выборы в США повлияют на Россию

Результат президентских выборов в США никак не повлияет на отношения с Москвой, поскольку обе партии поддерживают идею поражения России, заявил заместитель... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T08:16+0300

2024-11-03T08:16+0300

2024-11-03T08:24+0300

выборы в сша

дмитрий медведев

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Результат президентских выборов в США никак не повлияет на отношения с Москвой, поскольку обе партии поддерживают идею поражения России, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "У нас нет повода для каких-либо завышенных ожиданий... ", - подчеркнул он в своем Telegram-канале. Медведев отметил, что кандидат от Демократической партии Камала Харрис вряд ли будет вести самостоятельную политику. Вероятнее всего она останется подконтрольна крупным американским чиновникам и экс-президенту Бараку Обаме.При этом, отметил политик, республиканец Дональд Трамп, представляющий себя несистемной фигурой, будет вынужден считаться со всеми правилами американской системы. "Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK (Джон Кеннеди, англ. John F. Kennedy - прим. ред.)", - резюмировал Медведев.

https://1prime.ru/20241103/tramp-852559671.html

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дмитрий медведев