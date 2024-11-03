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Медведев оценил, как президентские выборы в США повлияют на Россию - 03.11.2024, ПРАЙМ
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Медведев оценил, как президентские выборы в США повлияют на Россию
Медведев оценил, как президентские выборы в США повлияют на Россию - 03.11.2024, ПРАЙМ
Медведев оценил, как президентские выборы в США повлияют на Россию
Результат президентских выборов в США никак не повлияет на отношения с Москвой, поскольку обе партии поддерживают идею поражения России, заявил заместитель... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T08:16+0300
2024-11-03T08:24+0300
выборы в сша
дмитрий медведев
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Результат президентских выборов в США никак не повлияет на отношения с Москвой, поскольку обе партии поддерживают идею поражения России, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "У нас нет повода для каких-либо завышенных ожиданий... ", - подчеркнул он в своем Telegram-канале. Медведев отметил, что кандидат от Демократической партии Камала Харрис вряд ли будет вести самостоятельную политику. Вероятнее всего она останется подконтрольна крупным американским чиновникам и экс-президенту Бараку Обаме.При этом, отметил политик, республиканец Дональд Трамп, представляющий себя несистемной фигурой, будет вынужден считаться со всеми правилами американской системы. "Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK (Джон Кеннеди, англ. John F. Kennedy - прим. ред.)", - резюмировал Медведев.
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дмитрий медведев
Выборы в США, Дмитрий Медведев
08:16 03.11.2024 (обновлено: 08:24 03.11.2024)
 
Медведев оценил, как президентские выборы в США повлияют на Россию

Медведев: для России выборы в США ничего не изменят

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Результат президентских выборов в США никак не повлияет на отношения с Москвой, поскольку обе партии поддерживают идею поражения России, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"У нас нет повода для каких-либо завышенных ожиданий... ", - подчеркнул он в своем Telegram-канале.
Медведев отметил, что кандидат от Демократической партии Камала Харрис вряд ли будет вести самостоятельную политику. Вероятнее всего она останется подконтрольна крупным американским чиновникам и экс-президенту Бараку Обаме.
При этом, отметил политик, республиканец Дональд Трамп, представляющий себя несистемной фигурой, будет вынужден считаться со всеми правилами американской системы. "Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK (Джон Кеннеди, англ. John F. Kennedy - прим. ред.)", - резюмировал Медведев.
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Выборы в СШАДмитрий Медведев
 
 
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