https://1prime.ru/20241103/zapad-852576197.html

На Западе испугались начала новой "Холодной войны"

На Западе испугались начала новой "Холодной войны" - 03.11.2024, ПРАЙМ

На Западе испугались начала новой "Холодной войны"

Европейские граждане погружаются в атмосферу холодной войны, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Deep... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T13:27+0300

2024-11-03T13:27+0300

2024-11-03T13:27+0300

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Европейские граждане погружаются в атмосферу холодной войны, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Deep Dive."Враждебность, взаимная подозрительность и страх выходят наружу в Европе, и в итоге мы окажемся в ситуации, подобно той, которая у нас была во время холодной войны", - объяснил Меркурис.Он также отметил, что ситуация в Европе достигла пика своей непредсказуемости. Европейцы вынуждены впервые за последние 30 лет опасаться начала глобальной войны с применением в том числе ядерного оружия.

https://1prime.ru/20241103/briks-852575837.html

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ес, холодная война, запад