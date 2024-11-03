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На Западе испугались начала новой "Холодной войны" - 03.11.2024, ПРАЙМ
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На Западе испугались начала новой "Холодной войны"
На Западе испугались начала новой "Холодной войны" - 03.11.2024, ПРАЙМ
На Западе испугались начала новой "Холодной войны"
Европейские граждане погружаются в атмосферу холодной войны, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Deep... | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T13:27+0300
2024-11-03T13:27+0300
политика
ес
холодная война
запад
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Европейские граждане погружаются в атмосферу холодной войны, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Deep Dive."Враждебность, взаимная подозрительность и страх выходят наружу в Европе, и в итоге мы окажемся в ситуации, подобно той, которая у нас была во время холодной войны", - объяснил Меркурис.Он также отметил, что ситуация в Европе достигла пика своей непредсказуемости. Европейцы вынуждены впервые за последние 30 лет опасаться начала глобальной войны с применением в том числе ядерного оружия.
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ес, холодная война, запад
Политика, ЕС, холодная война, ЗАПАД
13:27 03.11.2024
 
На Западе испугались начала новой "Холодной войны"

Меркурис: население стран Запада возвращается в эпоху холодной войны

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Европейские граждане погружаются в атмосферу холодной войны, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Враждебность, взаимная подозрительность и страх выходят наружу в Европе, и в итоге мы окажемся в ситуации, подобно той, которая у нас была во время холодной войны", - объяснил Меркурис.
Он также отметил, что ситуация в Европе достигла пика своей непредсказуемости. Европейцы вынуждены впервые за последние 30 лет опасаться начала глобальной войны с применением в том числе ядерного оружия.
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