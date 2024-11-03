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Компания из Южной Кореи построит завод минеральных удобрений в Туркмении

Компания из Южной Кореи построит завод минеральных удобрений в Туркмении - 03.11.2024, ПРАЙМ

Компания из Южной Кореи построит завод минеральных удобрений в Туркмении

Южнокорейская компания Daewoo E&C планирует построить завод по производству минеральных удобрений в Туркмении, заявил в воскресенье глава компании Джонг... | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T17:37+0300

2024-11-03T17:37+0300

2024-11-03T17:37+0300

туркмения

удобрения

daewoo

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АШХАБАД, 3 ноя – ПРАЙМ. Южнокорейская компания Daewoo E&C планирует построить завод по производству минеральных удобрений в Туркмении, заявил в воскресенье глава компании Джонг Вон-джу. "В октябре мы получили уведомление о присуждении контракта на строительство завода минеральных удобрений в Туркменабаде и в настоящее время ведем переговоры по заключению контракта", – сообщил Вон-джу на конференции "Развитие строительства, промышленности, энергетики Туркмении". Планируется, что завод по производству фосфатных удобрений мощностью 300 тысяч тонн в год возведут на Туркменабадском химкомбинате в Лебапской области на востоке республики. По словам Вон-джу, туркменский рынок представляет интерес в сфере строительства, химической промышленности и энергетики. В ноябре 2022 года Daewoo E&C подписала меморандум о взаимопонимании с госконцерном "Туркменхимия" по проекту в области удобрений. В октябре 2023 года компания открыла филиал в Ашхабаде. Международная конференция "Развитие строительства, промышленности, энергетики Туркмении" (CIET-2024) проходит в Ашхабаде с 3 по 5 ноября. В мероприятии принимают участие более 330 делегатов из 30 стран. Организаторами выступают профильные министерства и ведомства Туркмении. Конференция посвящена обсуждению актуальных вопросов строительства, промышленности, энергетики, коммунального хозяйства и новых региональных инфраструктурных проектов.

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туркмения, удобрения, daewoo