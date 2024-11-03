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"Все кончено": Дотком предсказал конец киевского режима
"Все кончено": Дотком предсказал конец киевского режима - 03.11.2024, ПРАЙМ
"Все кончено": Дотком предсказал конец киевского режима
Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен покинуть Украину, считает немецко-финский предприниматель Ким Дотком. Об этом он написал в социальной сети X. | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T09:31+0300
2024-11-03T09:31+0300
2024-11-03T09:31+0300
политика
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен покинуть Украину, считает немецко-финский предприниматель Ким Дотком. Об этом он написал в социальной сети X."Все кончено. Зеленский скоро сбежит с Украины", — подчеркнул он, отвечая на статью New York Times про ухудшающуюся ситуацию на Украине и в США из-за активного продвижения солдат ВС России.Ранее американское издание опубликовало статью, в которой отметило измотанность Зеленского на фоне провалов ВСУ на фронте. При этом авторы статьи отметили пагубное влияние предвыборной гонки на пост президента в США на общие настроения украинцев.
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владимир зеленский, украина
Политика, Владимир Зеленский, УКРАИНА
"Все кончено": Дотком предсказал конец киевского режима
Дотком: Владимир Зеленский скоро сбежит с Украины