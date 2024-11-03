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"Афера затянулась": слова Зеленского о Западе вызвали гнев во Франции

"Афера затянулась": слова Зеленского о Западе вызвали гнев во Франции - 03.11.2024, ПРАЙМ

"Афера затянулась": слова Зеленского о Западе вызвали гнев во Франции

Европейцам нужно перестать оказывать любую финансовую и военную помощь Киеву. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. | 03.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-03T21:19+0300

2024-11-03T21:19+0300

2024-11-03T21:19+0300

политика

запад

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владимир зеленский

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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Европейцам нужно перестать оказывать любую финансовую и военную помощь Киеву. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.Таким образом он прокомментировал заявления Владимира Зеленского, назвавшего в интервью южнокорейскому телеканалу реакцию Запада на предполагаемую отправку войск КНДР на Украину "нулевой".Филиппо отметил, что Зеленский после того, как ему дали "десятки миллиардов евро и тонны оружия, "называет своих "союзников" по НАТО "нулями", которые "ничего не делают".Политик считает, что требование Зеленского к Североатлантическому альянсу отправить свои войска на Украину в ответ уже выглядит откровенной манипуляцией."Хватит, эта афера затянулась! Давайте перестанем помогать Зеленскому деньгами и оружием" — призвал Филиппо.Президент России Владимир Путин в октябре заявлял, что вопрос оказания взаимной военной помощи является суверенным делом РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна в военной сфере не нарушает норм международного права. Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и законодательством РФ и КНДР. Согласно статье 8 договора, стороны разрабатывают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

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запад, франция, владимир зеленский