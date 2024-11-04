https://1prime.ru/20241104/aes-852583192.html

Westinghouse и Hyundai анонсировали новый проект в Болгарии

Westinghouse и Hyundai анонсировали новый проект в Болгарии - 04.11.2024, ПРАЙМ

Westinghouse и Hyundai анонсировали новый проект в Болгарии

Руководство болгарской АЭС "Козлодуй" подпишет контракт по строительству новых мощностей на станции с американской компанией Westinghouse Electric и... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T09:33+0300

2024-11-04T09:33+0300

2024-11-04T09:33+0300

энергетика

westinghouse

hyundai

аэс "козлодуй"

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Руководство болгарской АЭС "Козлодуй" подпишет контракт по строительству новых мощностей на станции с американской компанией Westinghouse Electric и южнокорейской Hyundai Engineering, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на правительственную пресс-службу. Решением Национального собрания Болгарии Hyundai была выбрана для проведения переговоров с потенциальным застройщиком по проектированию, строительству, поставке и вводу в эксплуатацию 7-го и 8-го энергоблоков АЭС "Козлодуй" с технологией AP1000 компании Westinghouse. "Совместная работа двух международных компаний, Westinghouse и Hyundai, по предоставлению комплексных услуг обеспечит завершение проекта в установленные сроки и в рамках бюджета", - говорится в заявлении. Подписание соглашений состоится в понедельник в Гранитном зале Совета министров. На церемонии будут присутствовать премьер-министр Димитр Главчев, министр энергетики Владимир Малинов, а также послы США и Южной Кореи. Единственная болгарская АЭС "Козлодуй" была построена при активном участии СССР и введена в эксплуатацию в 1974 году. Она стала одной из крупнейших в восточной Европе, но в 2006 году Болгария в рамках выполнения требований о вступлении в Евросоюз была вынуждена закрыть первые четыре блока этой станции, на которых работали реакторы ВВЭР-440. Сейчас на станции работают построенные СССР пятый и шестой блоки с реакторами ВВЭР-1000 установленной электрической мощностью 1 тысяча мегаватт каждый.

https://1prime.ru/20241104/eksport-852582667.html

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westinghouse, hyundai, аэс "козлодуй"