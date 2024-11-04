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Eni продала свои активы на Аляске за 1 миллиард долларов
Eni продала свои активы на Аляске за 1 миллиард долларов - 04.11.2024, ПРАЙМ
Eni продала свои активы на Аляске за 1 миллиард долларов
Eni завершила продажу своих активов на Аляске на сумму в 1 миллиард долларов американской энергетической компании Hilcorp, следует из пресс-релиза итальянской... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T10:36+0300
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Eni завершила продажу своих активов на Аляске на сумму в 1 миллиард долларов американской энергетической компании Hilcorp, следует из пресс-релиза итальянской корпорации. "Eni объявляет о завершении продажи 100% активов Nikaitchuq и Oooguruk на Аляске стоимостью 1 миллиард долларов компании Hilcorp", - говорится в сообщении. О заключении такой сделки она объявляла в конце июня. Итальянская компания отмечает, что продолжит свое присутствие в США в сфере разведки и добычи в Мексиканском заливе, а также в инвестпроектах из области источников возобновляемой энергии и биотоплива. Eni - компания, работающая в 61 стране, со штатом в более чем 32,3 тысячи человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа, переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.
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eni, аляска, активы
Eni продала свои активы на Аляске за 1 миллиард долларов
Eni продала свои активы на Аляске стоимостью $1 млрд американской компании Hilcorp
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Eni завершила продажу своих активов на Аляске на сумму в 1 миллиард долларов американской энергетической компании Hilcorp, следует из пресс-релиза итальянской корпорации.
"Eni объявляет о завершении продажи 100% активов Nikaitchuq и Oooguruk на Аляске стоимостью 1 миллиард долларов компании Hilcorp", - говорится в сообщении. О заключении такой сделки она объявляла в конце июня.
Итальянская компания отмечает, что продолжит свое присутствие в США в сфере разведки и добычи в Мексиканском заливе, а также в инвестпроектах из области источников возобновляемой энергии и биотоплива.
Eni - компания, работающая в 61 стране, со штатом в более чем 32,3 тысячи человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа, переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.
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