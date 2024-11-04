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Eni продала свои активы на Аляске за 1 миллиард долларов

Eni продала свои активы на Аляске за 1 миллиард долларов - 04.11.2024, ПРАЙМ

Eni продала свои активы на Аляске за 1 миллиард долларов

Eni завершила продажу своих активов на Аляске на сумму в 1 миллиард долларов американской энергетической компании Hilcorp, следует из пресс-релиза итальянской... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T10:36+0300

2024-11-04T10:36+0300

2024-11-04T10:37+0300

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Eni завершила продажу своих активов на Аляске на сумму в 1 миллиард долларов американской энергетической компании Hilcorp, следует из пресс-релиза итальянской корпорации. "Eni объявляет о завершении продажи 100% активов Nikaitchuq и Oooguruk на Аляске стоимостью 1 миллиард долларов компании Hilcorp", - говорится в сообщении. О заключении такой сделки она объявляла в конце июня. Итальянская компания отмечает, что продолжит свое присутствие в США в сфере разведки и добычи в Мексиканском заливе, а также в инвестпроектах из области источников возобновляемой энергии и биотоплива. Eni - компания, работающая в 61 стране, со штатом в более чем 32,3 тысячи человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа, переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.

https://1prime.ru/20241104/aes-852583192.html

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eni, аляска, активы