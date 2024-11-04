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США бесплатно получили 12,6 триллионов долларов из-за бездоходных активов - 04.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241104/aktivy-852585253.html
США бесплатно получили 12,6 триллионов долларов из-за бездоходных активов
США бесплатно получили 12,6 триллионов долларов из-за бездоходных активов - 04.11.2024, ПРАЙМ
США бесплатно получили 12,6 триллионов долларов из-за бездоходных активов
США обладают международной инвестиционной позицией на 12,6 триллиона долларов, состоящей из бездоходных или низкодоходных долларовых инструментов, таким... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T11:52+0300
2024-11-04T11:52+0300
экономика
сша
активы
максим орешкин
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. США обладают международной инвестиционной позицией на 12,6 триллиона долларов, состоящей из бездоходных или низкодоходных долларовых инструментов, таким образом, они бесплатно использовали товары с услугами остального мира, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее". "Открыв статистические данные США, такой документ, который называется международная инвестиционная позиция, там можно найти следующие цифры, что объем инвестиций в наличные доллары, в депозиты в американских банках и в американские государственные облигации, то есть инструменты с нулевым или близким к нулевому уровню дохода, в настоящее время составляет 12,6 триллиона долларов", - отметил он. "Что это такое? Это те деньги, которые США получили, по сути, бесплатно, от остального мира, но даже это скорее не деньги, а те товары и услуги, которые в течение долгих лет США потребляли, оплачивая своими долгосрочными обязательствами, не приносящими дохода для остального мира", — пояснил Орешкин. Он добавил, что это пример заработка и использования при обеспечении платформы глобального роста. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.
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сша, активы, максим орешкин
Экономика, США, активы, Максим Орешкин
11:52 04.11.2024
 
США бесплатно получили 12,6 триллионов долларов из-за бездоходных активов

Орешкин: США бесплатно получили $12,6 трлн, вложенные миром в их почти бездоходные активы

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. США обладают международной инвестиционной позицией на 12,6 триллиона долларов, состоящей из бездоходных или низкодоходных долларовых инструментов, таким образом, они бесплатно использовали товары с услугами остального мира, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее".
"Открыв статистические данные США, такой документ, который называется международная инвестиционная позиция, там можно найти следующие цифры, что объем инвестиций в наличные доллары, в депозиты в американских банках и в американские государственные облигации, то есть инструменты с нулевым или близким к нулевому уровню дохода, в настоящее время составляет 12,6 триллиона долларов", - отметил он.
"Что это такое? Это те деньги, которые США получили, по сути, бесплатно, от остального мира, но даже это скорее не деньги, а те товары и услуги, которые в течение долгих лет США потребляли, оплачивая своими долгосрочными обязательствами, не приносящими дохода для остального мира", — пояснил Орешкин.
Он добавил, что это пример заработка и использования при обеспечении платформы глобального роста.
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РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.
 
ЭкономикаСШАактивыМаксим Орешкин
 
 
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