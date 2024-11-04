https://1prime.ru/20241104/aktivy-852585253.html

США бесплатно получили 12,6 триллионов долларов из-за бездоходных активов

США бесплатно получили 12,6 триллионов долларов из-за бездоходных активов - 04.11.2024, ПРАЙМ

США бесплатно получили 12,6 триллионов долларов из-за бездоходных активов

США обладают международной инвестиционной позицией на 12,6 триллиона долларов, состоящей из бездоходных или низкодоходных долларовых инструментов, таким... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T11:52+0300

2024-11-04T11:52+0300

2024-11-04T11:52+0300

экономика

сша

активы

максим орешкин

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. США обладают международной инвестиционной позицией на 12,6 триллиона долларов, состоящей из бездоходных или низкодоходных долларовых инструментов, таким образом, они бесплатно использовали товары с услугами остального мира, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее". "Открыв статистические данные США, такой документ, который называется международная инвестиционная позиция, там можно найти следующие цифры, что объем инвестиций в наличные доллары, в депозиты в американских банках и в американские государственные облигации, то есть инструменты с нулевым или близким к нулевому уровню дохода, в настоящее время составляет 12,6 триллиона долларов", - отметил он. "Что это такое? Это те деньги, которые США получили, по сути, бесплатно, от остального мира, но даже это скорее не деньги, а те товары и услуги, которые в течение долгих лет США потребляли, оплачивая своими долгосрочными обязательствами, не приносящими дохода для остального мира", — пояснил Орешкин. Он добавил, что это пример заработка и использования при обеспечении платформы глобального роста. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

https://1prime.ru/20241104/ekonomika-852584746.html

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сша, активы, максим орешкин