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Фондовые биржи Армении и Абу-Даби подписали соглашение о сотрудничестве - 04.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241104/birzhi-852596010.html
Фондовые биржи Армении и Абу-Даби подписали соглашение о сотрудничестве
Фондовые биржи Армении и Абу-Даби подписали соглашение о сотрудничестве - 04.11.2024, ПРАЙМ
Фондовые биржи Армении и Абу-Даби подписали соглашение о сотрудничестве
Фондовые биржи Армении и Абу-Даби подписали в понедельник соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба армянской биржи | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T22:12+0300
2024-11-04T22:12+0300
экономика
армения
оаэ
биржи
сотрудничество
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ЕРЕВАН, 4 ноя - ПРАЙМ. Фондовые биржи Армении и Абу-Даби подписали в понедельник соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба армянской биржи "Четвертого ноября Армянская фондовая биржа (AMX) и Центральный депозитарий Армении подписали соглашение о сотрудничестве с Фондовой биржей Абу-Даби (ADX). В соответствии с соглашением AMX присоединяется к цифровой площадке Tabadul Digital Exchange Hub", - говорится в сообщении. Отмечается, что AMX стала седьмой биржей, присоединившейся к этой платформе. "Сотрудничество расширяет возможности для международных инвестиций, обеспечивая стратегический доступ к новым рынкам и повышая двустороннюю инвестиционную привлекательность. Соглашение обеспечит доступность прямой торговли между ADX и AMX, содействуя расширению возможностей как инвесторов, так и брокерских фирм. Благодаря платформе Tabadul брокеры получат удаленный доступ к рынкам двух бирж, стимулируя межрыночную торговлю и создавая новые возможности для развития бизнеса. Возможности трансграничной торговли, предоставляемые платформой Tabadul позволяют инвесторам бирж участвовать в IPO друг друга, диверсифицируя свои портфели, получив доступ к более широкому спектру инвестиционных возможностей", - говорится в сообщении. Отмечается также, что на сегодняшний день платформа Tabadul Hub объединяет около 4 миллионов инвесторов и функционирует как динамичный цифровой хаб, предлагающий доступ к ряду международных рынков. Уточняется, что Tabadul Hub является ключевой инновационной платформой для двусторонних межрыночных сделок, содействуя Бахрейнской бирже (BSE), фондовой бирже Маската (MSX), фондовой бирже Казахстана (KASE), Астанинской международной бирже (AIX), Центрально-Азиатской фондовой бирже (CASE) и теперь уже Армянской фондовой бирже (AMX).
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армения, оаэ, биржи, сотрудничество
Экономика, АРМЕНИЯ, ОАЭ, биржи, сотрудничество
22:12 04.11.2024
 
Фондовые биржи Армении и Абу-Даби подписали соглашение о сотрудничестве

AMX: Армянская фондовая биржа присоединится к цифровой площадке ОАЭ Tabadul Hub

© Фото : Unsplash/Kevin JDАбу-Даби, ОАЭ
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© Фото : Unsplash/Kevin JD
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ЕРЕВАН, 4 ноя - ПРАЙМ. Фондовые биржи Армении и Абу-Даби подписали в понедельник соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба армянской биржи
"Четвертого ноября Армянская фондовая биржа (AMX) и Центральный депозитарий Армении подписали соглашение о сотрудничестве с Фондовой биржей Абу-Даби (ADX). В соответствии с соглашением AMX присоединяется к цифровой площадке Tabadul Digital Exchange Hub", - говорится в сообщении. Отмечается, что AMX стала седьмой биржей, присоединившейся к этой платформе.
"Сотрудничество расширяет возможности для международных инвестиций, обеспечивая стратегический доступ к новым рынкам и повышая двустороннюю инвестиционную привлекательность. Соглашение обеспечит доступность прямой торговли между ADX и AMX, содействуя расширению возможностей как инвесторов, так и брокерских фирм. Благодаря платформе Tabadul брокеры получат удаленный доступ к рынкам двух бирж, стимулируя межрыночную торговлю и создавая новые возможности для развития бизнеса. Возможности трансграничной торговли, предоставляемые платформой Tabadul позволяют инвесторам бирж участвовать в IPO друг друга, диверсифицируя свои портфели, получив доступ к более широкому спектру инвестиционных возможностей", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что на сегодняшний день платформа Tabadul Hub объединяет около 4 миллионов инвесторов и функционирует как динамичный цифровой хаб, предлагающий доступ к ряду международных рынков.
Уточняется, что Tabadul Hub является ключевой инновационной платформой для двусторонних межрыночных сделок, содействуя Бахрейнской бирже (BSE), фондовой бирже Маската (MSX), фондовой бирже Казахстана (KASE), Астанинской международной бирже (AIX), Центрально-Азиатской фондовой бирже (CASE) и теперь уже Армянской фондовой бирже (AMX).
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
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