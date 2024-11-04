https://1prime.ru/20241104/birzhi-852596010.html

Фондовые биржи Армении и Абу-Даби подписали соглашение о сотрудничестве

Фондовые биржи Армении и Абу-Даби подписали соглашение о сотрудничестве - 04.11.2024, ПРАЙМ

Фондовые биржи Армении и Абу-Даби подписали соглашение о сотрудничестве

Фондовые биржи Армении и Абу-Даби подписали в понедельник соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба армянской биржи | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T22:12+0300

2024-11-04T22:12+0300

2024-11-04T22:12+0300

экономика

армения

оаэ

биржи

сотрудничество

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/80/842528007_0:62:2401:1412_1920x0_80_0_0_aa3f3d92885ea1cdca396e062dd3f496.jpg

ЕРЕВАН, 4 ноя - ПРАЙМ. Фондовые биржи Армении и Абу-Даби подписали в понедельник соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба армянской биржи "Четвертого ноября Армянская фондовая биржа (AMX) и Центральный депозитарий Армении подписали соглашение о сотрудничестве с Фондовой биржей Абу-Даби (ADX). В соответствии с соглашением AMX присоединяется к цифровой площадке Tabadul Digital Exchange Hub", - говорится в сообщении. Отмечается, что AMX стала седьмой биржей, присоединившейся к этой платформе. "Сотрудничество расширяет возможности для международных инвестиций, обеспечивая стратегический доступ к новым рынкам и повышая двустороннюю инвестиционную привлекательность. Соглашение обеспечит доступность прямой торговли между ADX и AMX, содействуя расширению возможностей как инвесторов, так и брокерских фирм. Благодаря платформе Tabadul брокеры получат удаленный доступ к рынкам двух бирж, стимулируя межрыночную торговлю и создавая новые возможности для развития бизнеса. Возможности трансграничной торговли, предоставляемые платформой Tabadul позволяют инвесторам бирж участвовать в IPO друг друга, диверсифицируя свои портфели, получив доступ к более широкому спектру инвестиционных возможностей", - говорится в сообщении. Отмечается также, что на сегодняшний день платформа Tabadul Hub объединяет около 4 миллионов инвесторов и функционирует как динамичный цифровой хаб, предлагающий доступ к ряду международных рынков. Уточняется, что Tabadul Hub является ключевой инновационной платформой для двусторонних межрыночных сделок, содействуя Бахрейнской бирже (BSE), фондовой бирже Маската (MSX), фондовой бирже Казахстана (KASE), Астанинской международной бирже (AIX), Центрально-Азиатской фондовой бирже (CASE) и теперь уже Армянской фондовой бирже (AMX).

https://1prime.ru/20241104/megatrend-852585922.html

армения

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

армения, оаэ, биржи, сотрудничество