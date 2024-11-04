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В Британии рассказали об ущербе от неправильно заключенной сделки по Brexit - 04.11.2024, ПРАЙМ
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В Британии рассказали об ущербе от неправильно заключенной сделки по Brexit
В Британии рассказали об ущербе от неправильно заключенной сделки по Brexit - 04.11.2024, ПРАЙМ
В Британии рассказали об ущербе от неправильно заключенной сделки по Brexit
Британия и в частности Северная Ирландия пострадали от неправильно заключенной экс-премьер-министром страны Борисом Джонсоном сделки по выходу из Евросоюза,... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T20:38+0300
2024-11-04T20:38+0300
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Британия и в частности Северная Ирландия пострадали от неправильно заключенной экс-премьер-министром страны Борисом Джонсоном сделки по выходу из Евросоюза, считает лидер североирландской Социал-демократической и лейбористской партии Клэр Ханна. По ее мнению Джонсон и переговорщик по Brexit Дэвид Фрост оставили полностью негативное наследие для Соединенного королевства. "Они очернили Британию, они нанесли ущерб репутации Британии и сделали Британию посмешищем в ее решениях, ее высокомерии и заблуждениях относительно возможностей Brexit", — привело слова Ханны издание Guardian. Политик также отметила, что Brexit значительно ускорил дискуссии о возможном воссоединении Ирландии. При этом она считает проведение референдума об этом в ближайшие пять лет маловероятным. Кроме того, Ханна заявила, что видит будущее Северной Ирландии, в частности, в "выстраивании новых отношений" с Дублином и Лондоном. В ходе референдума в июне 2016 года 52% жителей Британии высказались за выход из ЕС и 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени Соединенное королевство покинуло союз после 47 лет членства. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Британией. Издание Financial Times писало, что Британия перестала быть значимым центром торговли из-за выхода из ЕС, Brexit существенно затруднил инвестирование в предприятия страны.
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ес, великобритания, brexit, brexit и его последствия
Политика, ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Brexit, Brexit и его последствия
20:38 04.11.2024
 
В Британии рассказали об ущербе от неправильно заключенной сделки по Brexit

Политик Ханна: Британия пострадала от неправильно заключенной сделки по Brexit

© AFP / Isabel Infantes" Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне
 Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© AFP / Isabel Infantes
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Британия и в частности Северная Ирландия пострадали от неправильно заключенной экс-премьер-министром страны Борисом Джонсоном сделки по выходу из Евросоюза, считает лидер североирландской Социал-демократической и лейбористской партии Клэр Ханна.
По ее мнению Джонсон и переговорщик по Brexit Дэвид Фрост оставили полностью негативное наследие для Соединенного королевства.
"Они очернили Британию, они нанесли ущерб репутации Британии и сделали Британию посмешищем в ее решениях, ее высокомерии и заблуждениях относительно возможностей Brexit", — привело слова Ханны издание Guardian.
Политик также отметила, что Brexit значительно ускорил дискуссии о возможном воссоединении Ирландии. При этом она считает проведение референдума об этом в ближайшие пять лет маловероятным.
Кроме того, Ханна заявила, что видит будущее Северной Ирландии, в частности, в "выстраивании новых отношений" с Дублином и Лондоном.
В ходе референдума в июне 2016 года 52% жителей Британии высказались за выход из ЕС и 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени Соединенное королевство покинуло союз после 47 лет членства. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Британией. Издание Financial Times писало, что Британия перестала быть значимым центром торговли из-за выхода из ЕС, Brexit существенно затруднил инвестирование в предприятия страны.
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