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В Британии рассказали об ущербе от неправильно заключенной сделки по Brexit

В Британии рассказали об ущербе от неправильно заключенной сделки по Brexit - 04.11.2024, ПРАЙМ

В Британии рассказали об ущербе от неправильно заключенной сделки по Brexit

Британия и в частности Северная Ирландия пострадали от неправильно заключенной экс-премьер-министром страны Борисом Джонсоном сделки по выходу из Евросоюза,... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T20:38+0300

2024-11-04T20:38+0300

2024-11-04T20:38+0300

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Британия и в частности Северная Ирландия пострадали от неправильно заключенной экс-премьер-министром страны Борисом Джонсоном сделки по выходу из Евросоюза, считает лидер североирландской Социал-демократической и лейбористской партии Клэр Ханна. По ее мнению Джонсон и переговорщик по Brexit Дэвид Фрост оставили полностью негативное наследие для Соединенного королевства. "Они очернили Британию, они нанесли ущерб репутации Британии и сделали Британию посмешищем в ее решениях, ее высокомерии и заблуждениях относительно возможностей Brexit", — привело слова Ханны издание Guardian. Политик также отметила, что Brexit значительно ускорил дискуссии о возможном воссоединении Ирландии. При этом она считает проведение референдума об этом в ближайшие пять лет маловероятным. Кроме того, Ханна заявила, что видит будущее Северной Ирландии, в частности, в "выстраивании новых отношений" с Дублином и Лондоном. В ходе референдума в июне 2016 года 52% жителей Британии высказались за выход из ЕС и 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени Соединенное королевство покинуло союз после 47 лет членства. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Британией. Издание Financial Times писало, что Британия перестала быть значимым центром торговли из-за выхода из ЕС, Brexit существенно затруднил инвестирование в предприятия страны.

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ес, великобритания, brexit, brexit и его последствия