https://1prime.ru/20241104/briks-852584528.html

Названы отрасли, в которых страны БРИКС лидируют в мире

Названы отрасли, в которых страны БРИКС лидируют в мире - 04.11.2024, ПРАЙМ

Названы отрасли, в которых страны БРИКС лидируют в мире

Страны БРИКС занимают лидирующие позиции в мире в ряде отраслей, Китай - в сфере электромобилей, Россия - в атомной энергетике, заявил замруководителя... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T11:17+0300

2024-11-04T11:17+0300

2024-11-04T11:24+0300

экономика

брикс

китай

россия

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МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Страны БРИКС занимают лидирующие позиции в мире в ряде отраслей, Китай - в сфере электромобилей, Россия - в атомной энергетике, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее"."Мы видим, как Китай, Россия и другие страны все сильнее заявляют о себе в технологической повестке, начинают доминировать на все большем количестве рынков. Например, одно из таких ярких изменений - это доминирование Китая на рынке электромобилей или доминирование России на рынке ядерной энергетики", - сказал он.Орешкин также отметил, что это лидерство дает больше возможностей для роста экономики не только стран БРИКС, но и стран "глобального Юга и Востока".РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

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китай

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брикс, китай, россия