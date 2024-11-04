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Названы отрасли, в которых страны БРИКС лидируют в мире
Названы отрасли, в которых страны БРИКС лидируют в мире - 04.11.2024, ПРАЙМ
Названы отрасли, в которых страны БРИКС лидируют в мире
Страны БРИКС занимают лидирующие позиции в мире в ряде отраслей, Китай - в сфере электромобилей, Россия - в атомной энергетике, заявил замруководителя... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T11:17+0300
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МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Страны БРИКС занимают лидирующие позиции в мире в ряде отраслей, Китай - в сфере электромобилей, Россия - в атомной энергетике, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее"."Мы видим, как Китай, Россия и другие страны все сильнее заявляют о себе в технологической повестке, начинают доминировать на все большем количестве рынков. Например, одно из таких ярких изменений - это доминирование Китая на рынке электромобилей или доминирование России на рынке ядерной энергетики", - сказал он.Орешкин также отметил, что это лидерство дает больше возможностей для роста экономики не только стран БРИКС, но и стран "глобального Юга и Востока".РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.
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брикс, китай, россия
Экономика, БРИКС, КИТАЙ, РОССИЯ
Названы отрасли, в которых страны БРИКС лидируют в мире
Орешкин: Китай лидирует в сфере электромобилей, Россия - в атомной энергетике
МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Страны БРИКС занимают лидирующие позиции в мире в ряде отраслей, Китай - в сфере электромобилей, Россия - в атомной энергетике, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее".
"Мы видим, как Китай, Россия и другие страны все сильнее заявляют о себе в технологической повестке, начинают доминировать на все большем количестве рынков. Например, одно из таких ярких изменений - это доминирование Китая на рынке электромобилей или доминирование России на рынке ядерной энергетики", - сказал он.
Орешкин также отметил, что это лидерство дает больше возможностей для роста экономики не только стран БРИКС, но и стран "глобального Юга и Востока".
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.
Глобального экономического роста без стран БРИКС не будет, заявил Орешкин