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Названы отрасли, в которых страны БРИКС лидируют в мире - 04.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Названы отрасли, в которых страны БРИКС лидируют в мире
Названы отрасли, в которых страны БРИКС лидируют в мире - 04.11.2024, ПРАЙМ
Названы отрасли, в которых страны БРИКС лидируют в мире
Страны БРИКС занимают лидирующие позиции в мире в ряде отраслей, Китай - в сфере электромобилей, Россия - в атомной энергетике, заявил замруководителя... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T11:17+0300
2024-11-04T11:24+0300
экономика
брикс
китай
россия
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МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Страны БРИКС занимают лидирующие позиции в мире в ряде отраслей, Китай - в сфере электромобилей, Россия - в атомной энергетике, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее"."Мы видим, как Китай, Россия и другие страны все сильнее заявляют о себе в технологической повестке, начинают доминировать на все большем количестве рынков. Например, одно из таких ярких изменений - это доминирование Китая на рынке электромобилей или доминирование России на рынке ядерной энергетики", - сказал он.Орешкин также отметил, что это лидерство дает больше возможностей для роста экономики не только стран БРИКС, но и стран "глобального Юга и Востока".РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.
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брикс, китай, россия
Экономика, БРИКС, КИТАЙ, РОССИЯ
11:17 04.11.2024 (обновлено: 11:24 04.11.2024)
 
Названы отрасли, в которых страны БРИКС лидируют в мире

Орешкин: Китай лидирует в сфере электромобилей, Россия - в атомной энергетике

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Страны БРИКС занимают лидирующие позиции в мире в ряде отраслей, Китай - в сфере электромобилей, Россия - в атомной энергетике, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее".
"Мы видим, как Китай, Россия и другие страны все сильнее заявляют о себе в технологической повестке, начинают доминировать на все большем количестве рынков. Например, одно из таких ярких изменений - это доминирование Китая на рынке электромобилей или доминирование России на рынке ядерной энергетики", - сказал он.
Орешкин также отметил, что это лидерство дает больше возможностей для роста экономики не только стран БРИКС, но и стран "глобального Юга и Востока".
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.
XVI саммит БРИКС. Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
Глобального экономического роста без стран БРИКС не будет, заявил Орешкин
10:58
 
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