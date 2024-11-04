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Орешкин рассказал, на каких принципах построен БРИКС

Орешкин рассказал, на каких принципах построен БРИКС - 04.11.2024, ПРАЙМ

Орешкин рассказал, на каких принципах построен БРИКС

БРИКС построен на двух принципах - это консенсус и работа над позитивной повесткой, а не негативной, как G7, заявил замруководителя администрации президента РФ... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T11:17+0300

2024-11-04T11:17+0300

2024-11-04T11:58+0300

экономика

брикс

g7

максим орешкин

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МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. БРИКС построен на двух принципах - это консенсус и работа над позитивной повесткой, а не негативной, как G7, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее"."Вот почему идеология БРИКС так всех привлекает? Почему такое большое количество стран стремятся принять участие в этом объединении? Потому что он построен на двух принципах. Первое – это решение всех вопросов консенсусом. Это означает, что невозможно доминирование одних стран, входящих в БРИКС, над другими. И второе – это, в первую очередь, работа над позитивной повесткой. Я всегда поражаюсь, когда смотрю различные сообщения об очередном саммите в "семёрке". Страны собрались, они обсудили, как они будут бороться с теми, как они будут бороться с этими. Такая негативная повестка всегда звучит. Страны БРИКС – это, а как нам сделать мир лучше? Что нам сделать с точки зрения технологического развития, развития финансовой системы, логистического развития?" - пояснил Орешкин.По его словам, страны БРИКС думают о там, как сделать движение вперед более активным и повысить уровень жизни людей в странах. На площадке БРИКС будет разрабатываться много инициатив, носящих позитивный характер, обеспечивающий движение вперёд и носящий открытый характер для присоединения других стран, отметил Орешкин."Если, например, Россия и Китай вместе реализуют какую-то инициативу и придумали что-то полезное для глобальной экономики, для мира, очевидно, Россия и Китай откроют доступ к этому инструменту для того, чтобы весь мир воспользовался и развивался", - заключил Орешкин.РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".

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брикс, g7, максим орешкин