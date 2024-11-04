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Раскрыто, что поможет России преодолеть демографические проблемы - 04.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Раскрыто, что поможет России преодолеть демографические проблемы
Раскрыто, что поможет России преодолеть демографические проблемы - 04.11.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, что поможет России преодолеть демографические проблемы
Технологии искусственного интеллекта помогут экономике России преодолеть демографические проблемы, так как повысят производительность труда, заявил... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T11:27+0300
2024-11-04T11:41+0300
экономика
россия
демография
максим орешкин
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МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Технологии искусственного интеллекта помогут экономике России преодолеть демографические проблемы, так как повысят производительность труда, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее"."Искусственный интеллект - это наше будущее, которое будет все больше проникать во многие сферы нашей жизни, он будет лидирующим фактором глобального роста, особенно в условиях тех демографических изменений, которые мы видим по всему миру, в том числе в нашей стране", - сказал он."Тот дефицит кадров с которым сталкивается наша страна - один из ответов на него, это конечно же технологии искусственного интеллекта, которые здесь будут позволять нам расти быстрее, не за счет увеличения количества занятых, а за счет повышения эффективности, производительности", - заключил Орешкин.РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".
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россия, демография, максим орешкин
Экономика, РОССИЯ, демография, Максим Орешкин
11:27 04.11.2024 (обновлено: 11:41 04.11.2024)
 
Раскрыто, что поможет России преодолеть демографические проблемы

Орешкин: преодолеть демографические проблемы России помогут технологии ИИ

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМеждународный экспортный форум "Сделано в России"
Международный экспортный форум Сделано в России - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Технологии искусственного интеллекта помогут экономике России преодолеть демографические проблемы, так как повысят производительность труда, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее".
"Искусственный интеллект - это наше будущее, которое будет все больше проникать во многие сферы нашей жизни, он будет лидирующим фактором глобального роста, особенно в условиях тех демографических изменений, которые мы видим по всему миру, в том числе в нашей стране", - сказал он.
"Тот дефицит кадров с которым сталкивается наша страна - один из ответов на него, это конечно же технологии искусственного интеллекта, которые здесь будут позволять нам расти быстрее, не за счет увеличения количества занятых, а за счет повышения эффективности, производительности", - заключил Орешкин.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство симпозиума "Создавая будущее".
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ЭкономикаРОССИЯдемографияМаксим Орешкин
 
 
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