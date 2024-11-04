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Разорвать российскую экономику в клочья не удалось, заявил Володин - 04.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Разорвать российскую экономику в клочья не удалось, заявил Володин
Разорвать российскую экономику в клочья не удалось, заявил Володин - 04.11.2024, ПРАЙМ
Разорвать российскую экономику в клочья не удалось, заявил Володин
Стремления западный стран изолировать Россию на международной арене и разрушить экономику не увенчались успехам благодаря сплоченности общества, считает... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T08:40+0300
2024-11-04T08:40+0300
экономика
вячеслав володин
госдума
день народного единства
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Стремления западный стран изолировать Россию на международной арене и разрушить экономику не увенчались успехам благодаря сплоченности общества, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он заявил в своем поздравлении ко Дню народного единства. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. "Общество консолидировалось вокруг Президента Путина. Преодолевая вызовы, Россия становится сильнее. В единстве — наша сила!" - подчеркнул председатель Госдумы в своем Telegram-канале, добавив, что этот праздник является очередным напоминанием о важности сплочённости и силе духа народа. Он также вспомнил события 1612 года, когда вся страна сплотилась для защиты Родины от вражеских нападений. Володин пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов всем россиянам.
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вячеслав володин, госдума, день народного единства
Экономика, Вячеслав Володин, Госдума, День народного единства
08:40 04.11.2024
 
Разорвать российскую экономику в клочья не удалось, заявил Володин

Володин: попытки изолировать Россию и разорвать экономику в клочья закончились провалом

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Стремления западный стран изолировать Россию на международной арене и разрушить экономику не увенчались успехам благодаря сплоченности общества, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он заявил в своем поздравлении ко Дню народного единства.
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.
"Общество консолидировалось вокруг Президента Путина. Преодолевая вызовы, Россия становится сильнее. В единстве — наша сила!" - подчеркнул председатель Госдумы в своем Telegram-канале, добавив, что этот праздник является очередным напоминанием о важности сплочённости и силе духа народа.
Он также вспомнил события 1612 года, когда вся страна сплотилась для защиты Родины от вражеских нападений. Володин пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов всем россиянам.
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ЭкономикаВячеслав ВолодинГосдумаДень народного единства
 
 
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