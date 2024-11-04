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Орешкин объяснил, как экономика России справилась с давлением Запада - 04.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Орешкин объяснил, как экономика России справилась с давлением Запада
Орешкин объяснил, как экономика России справилась с давлением Запада - 04.11.2024, ПРАЙМ
Орешкин объяснил, как экономика России справилась с давлением Запада
Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал офису генерального секретаря ООН читать Устав организации полностью, а не только ту часть, которую хочется акцентировать... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T11:23+0300
2024-11-04T11:49+0300
экономика
россия
санкции против рф
запад
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МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал офису генерального секретаря ООН читать Устав организации полностью, а не только ту часть, которую хочется акцентировать в контексте украинского кризиса по вопросу территориальной целостности и права наций на самоопределение.Лавров напомнил, что Запад при полной поддержке Секретариата ООН требует "восстановить Украину" в границах 1991 года, ссылаясь на принцип Устава ООН об уважении территориальной целостности государств и серию резолюций."Вроде бы все совпадает: и в Уставе есть такое положении, и в резолюции Генеральной Ассамблеи. Но часть правды - это хуже, чем ложь. Потому что в Уставе ООН, до того, как там упомянута территориальная целостность, содержится признание права наций на самоопределение, которое послужило основой величайшего в последней истории процесса - процесса деколонизации", - сказал Лавров, выступая на международном научно-фантастическом симпозиуме "Создавая будущее".РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.Он добавил, что среди резолюций ГА ООН был документ в том числе об уважении территориальной целостности тех государств, которые уважают право наций на самоопределение и поэтому обладают правительством, которое представляет всех."Поэтому генеральному секретарю нужно своего официального представителя как-то так настроить на более внятное изложение, толкование международного права секретариатом ООН. Ну и, конечно, Устав ООН надо читать полностью, а не только ту часть, которую тебе сегодня в данном конфликте хочется обязательно акцентировать", - отметил Лавров.По его словам, генсек ООН Гутерреш "вспомнил" об угрозе интернационализации украинского кризиса спустя почти три года."Об интернационализации генеральный секретарь вспомнил почти три года спустя после того, как Запад подготовил Украину к войне и руководит этой войной непосредственно на земле. Факты давно уже были приведены многократно... Конечно, мы все хотим руководствоваться Уставом ООН, к чему призывает генеральный секретарь, и резолюциями Генеральной Ассамблеи", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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россия, санкции против рф, запад
Экономика, РОССИЯ, санкции против РФ, ЗАПАД
11:23 04.11.2024 (обновлено: 11:49 04.11.2024)
 
Орешкин объяснил, как экономика России справилась с давлением Запада

Орешкин: экономика РФ смогла противостоять Западу благодаря проактивной политике властей

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© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал офису генерального секретаря ООН читать Устав организации полностью, а не только ту часть, которую хочется акцентировать в контексте украинского кризиса по вопросу территориальной целостности и права наций на самоопределение.
Лавров напомнил, что Запад при полной поддержке Секретариата ООН требует "восстановить Украину" в границах 1991 года, ссылаясь на принцип Устава ООН об уважении территориальной целостности государств и серию резолюций.
"Вроде бы все совпадает: и в Уставе есть такое положении, и в резолюции Генеральной Ассамблеи. Но часть правды - это хуже, чем ложь. Потому что в Уставе ООН, до того, как там упомянута территориальная целостность, содержится признание права наций на самоопределение, которое послужило основой величайшего в последней истории процесса - процесса деколонизации", - сказал Лавров, выступая на международном научно-фантастическом симпозиуме "Создавая будущее".
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.
Казань в преддверии XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
Орешкин рассказал, на каких принципах построен БРИКС
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Он добавил, что среди резолюций ГА ООН был документ в том числе об уважении территориальной целостности тех государств, которые уважают право наций на самоопределение и поэтому обладают правительством, которое представляет всех.
"Поэтому генеральному секретарю нужно своего официального представителя как-то так настроить на более внятное изложение, толкование международного права секретариатом ООН. Ну и, конечно, Устав ООН надо читать полностью, а не только ту часть, которую тебе сегодня в данном конфликте хочется обязательно акцентировать", - отметил Лавров.
По его словам, генсек ООН Гутерреш "вспомнил" об угрозе интернационализации украинского кризиса спустя почти три года.
"Об интернационализации генеральный секретарь вспомнил почти три года спустя после того, как Запад подготовил Украину к войне и руководит этой войной непосредственно на земле. Факты давно уже были приведены многократно... Конечно, мы все хотим руководствоваться Уставом ООН, к чему призывает генеральный секретарь, и резолюциями Генеральной Ассамблеи", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
 
ЭкономикаРОССИЯсанкции против РФЗАПАД
 
 
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