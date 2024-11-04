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"Ни через год, ни через пять": на Западе сделали заявление об экономике РФ - 04.11.2024, ПРАЙМ
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"Ни через год, ни через пять": на Западе сделали заявление об экономике РФ
"Ни через год, ни через пять": на Западе сделали заявление об экономике РФ - 04.11.2024, ПРАЙМ
"Ни через год, ни через пять": на Западе сделали заявление об экономике РФ
Западу не следует ждать наступления экономического коллапса в России, заявил в эфире YouTube-канала Duran британский военный аналитик Александр Меркурис. | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T23:32+0300
2024-11-04T23:32+0300
экономика
россия
запад
экономика рф
санкции против рф
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Западу не следует ждать наступления экономического коллапса в России, заявил в эфире YouTube-канала Duran британский военный аналитик Александр Меркурис.Он отметил, что "не будет коллапса в следующем году, не будет ни через год, ни через пять или десять лет". По его словам, на Западе все еще полагают, что российская экономика такая же, какой она была примерно в 2000 году, "но она постоянно меняется и развивается".Меркуриса добавил, что публикуемые на Западе отчеты о перегреве экономики России не соответствуют действительности."Они говорят об этом уже много лет, начиная с 2014 года. Говорят, что все, что нужно сделать, — это еще немного ужесточить санкции и все окончательно рухнет, как карточный домик, но это неправда. И многие на Западе начинают понимать, что &lt;…&gt; Россия хорошо приспосабливается к санкциям, она на самом деле процветает", — сказал эксперт.Кроме того, он обратил внимание на инвестиционный бум, а также на то, что вложения в основном делаются в промышленность, развитие производства и в закупку оборудования.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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россия, запад, экономика рф, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, экономика РФ, санкции против РФ
23:32 04.11.2024
 
"Ни через год, ни через пять": на Западе сделали заявление об экономике РФ

Меркурис: Западу не стоит ждать экономического коллапса в России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Западу не следует ждать наступления экономического коллапса в России, заявил в эфире YouTube-канала Duran британский военный аналитик Александр Меркурис.
Он отметил, что "не будет коллапса в следующем году, не будет ни через год, ни через пять или десять лет". По его словам, на Западе все еще полагают, что российская экономика такая же, какой она была примерно в 2000 году, "но она постоянно меняется и развивается".
Меркуриса добавил, что публикуемые на Западе отчеты о перегреве экономики России не соответствуют действительности.
"Они говорят об этом уже много лет, начиная с 2014 года. Говорят, что все, что нужно сделать, — это еще немного ужесточить санкции и все окончательно рухнет, как карточный домик, но это неправда. И многие на Западе начинают понимать, что <…> Россия хорошо приспосабливается к санкциям, она на самом деле процветает", — сказал эксперт.
Кроме того, он обратил внимание на инвестиционный бум, а также на то, что вложения в основном делаются в промышленность, развитие производства и в закупку оборудования.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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