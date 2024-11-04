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"Ни через год, ни через пять": на Западе сделали заявление об экономике РФ

"Ни через год, ни через пять": на Западе сделали заявление об экономике РФ - 04.11.2024, ПРАЙМ

"Ни через год, ни через пять": на Западе сделали заявление об экономике РФ

Западу не следует ждать наступления экономического коллапса в России, заявил в эфире YouTube-канала Duran британский военный аналитик Александр Меркурис. | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T23:32+0300

2024-11-04T23:32+0300

2024-11-04T23:32+0300

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Западу не следует ждать наступления экономического коллапса в России, заявил в эфире YouTube-канала Duran британский военный аналитик Александр Меркурис.Он отметил, что "не будет коллапса в следующем году, не будет ни через год, ни через пять или десять лет". По его словам, на Западе все еще полагают, что российская экономика такая же, какой она была примерно в 2000 году, "но она постоянно меняется и развивается".Меркуриса добавил, что публикуемые на Западе отчеты о перегреве экономики России не соответствуют действительности."Они говорят об этом уже много лет, начиная с 2014 года. Говорят, что все, что нужно сделать, — это еще немного ужесточить санкции и все окончательно рухнет, как карточный домик, но это неправда. И многие на Западе начинают понимать, что <…> Россия хорошо приспосабливается к санкциям, она на самом деле процветает", — сказал эксперт.Кроме того, он обратил внимание на инвестиционный бум, а также на то, что вложения в основном делаются в промышленность, развитие производства и в закупку оборудования.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20241104/nato-852591639.html

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