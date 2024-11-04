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Япония в начале осени нарастила экспорт одного товара в Россию в 12 раз
Япония в начале осени нарастила экспорт одного товара в Россию в 12 раз - 04.11.2024, ПРАЙМ
Япония в начале осени нарастила экспорт одного товара в Россию в 12 раз
Япония в сентябре поставила России заметный объем витаминов, увеличив экспорт по сравнению с предыдущим месяцем в 12 раз - до 845 тысяч долларов, подсчитало РИА | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T09:02+0300
2024-11-04T09:02+0300
2024-11-04T09:02+0300
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Япония в сентябре поставила России заметный объем витаминов, увеличив экспорт по сравнению с предыдущим месяцем в 12 раз - до 845 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным японской таможни. У Страны восходящего солнца Россия закупает витамин B1 - он нужен для нормальной работы нервной системы, мышц и производства желудочного сока. Его экспорт в РФ в стоимостном выражении за девять месяцев составил 1,75 миллиона долларов, увеличившись за год более чем на треть. При этом Россия является одним из крупнейших покупателей витамина B1 у Японии - на страну приходится 41% поставок. На первом месте с небольшим отрывом (42%) находится Германия. Всего в сентябре Япония продала за границу различных витаминов на 6,7 миллиона долларов. При этом витамины B1 и C являются ключевыми статьями в японском экспорте оздоровительных добавок - на них приходится 60% поставок. Витамин С страна продает в основном в США (41% экспорта) и во Францию (21%).
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япония, россия, экспорт
Экономика, ЯПОНИЯ, РОССИЯ, экспорт
Япония в начале осени нарастила экспорт одного товара в Россию в 12 раз
Япония в начале осени нарастила экспорт витаминов в Россию в 12 раз
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Япония в сентябре поставила России заметный объем витаминов, увеличив экспорт по сравнению с предыдущим месяцем в 12 раз - до 845 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным японской таможни.
У Страны восходящего солнца Россия закупает витамин B1 - он нужен для нормальной работы нервной системы, мышц и производства желудочного сока.
Его экспорт в РФ в стоимостном выражении за девять месяцев составил 1,75 миллиона долларов, увеличившись за год более чем на треть. При этом Россия является одним из крупнейших покупателей витамина B1 у Японии - на страну приходится 41% поставок. На первом месте с небольшим отрывом (42%) находится Германия.
Всего в сентябре Япония продала за границу различных витаминов на 6,7 миллиона долларов. При этом витамины B1 и C являются ключевыми статьями в японском экспорте оздоровительных добавок - на них приходится 60% поставок. Витамин С страна продает в основном в США (41% экспорта) и во Францию (21%).
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