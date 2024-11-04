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Казахстан намерен нарастить экспорт в Китай на 1,6 миллиарда долларов
Казахстан намерен нарастить экспорт в Китай на 1,6 миллиарда долларов - 04.11.2024, ПРАЙМ
Казахстан намерен нарастить экспорт в Китай на 1,6 миллиарда долларов
Казахстан готов нарастить экспорт в Китай на сумму 1,6 миллиарда долларов за счет поставок изделий металлургической, нефтехимической, пищевой отраслей, сообщает | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T16:37+0300
2024-11-04T16:37+0300
2024-11-04T16:37+0300
экономика
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АЛМА-АТА, 4 ноя – ПРАЙМ. Казахстан готов нарастить экспорт в Китай на сумму 1,6 миллиарда долларов за счет поставок изделий металлургической, нефтехимической, пищевой отраслей, сообщает пресс-служба правительства страны. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в понедельник в ходе рабочего визита в Китай обсудил с премьером госсовета КНР Ли Цяном развитие торгово-экономических отношений между странами и меры укрепления сотрудничества в области инвестиций. "Казахстан готов наращивать масштабы и оптимизировать структуру торговли, в том числе и за счет продукции с добавленной стоимостью. Речь идет о 180 товарных позициях на сумму 1,6 миллиарда долларов. Есть возможность увеличения поставок изделий металлургической, нефтехимической, пищевой, машиностроительной и строительной отраслей", - приводятся в сообщении слова Бектенова. По данным кабмина Казахстана, за первые три квартала года объем двусторонней торговли между станами составил 33 миллиарда долларов. "В соответствии с поставленной на высшем уровне задачей мы намерены в ближайшем будущем наращивать взаимный товарооборот. Правительство Казахстана готово развивать полноформатное и взаимовыгодное сотрудничество с Китаем по всему спектру взаимодействия", - сказал Бектенов. Также ранее в понедельник пресс-служба правительства сообщила, что компании Казахстана и Китая подписали восемь коммерческих соглашений на общую сумму 2,5 миллиарда долларов в рамках встречи главы правительства Казахстана с представителями крупного бизнеса в Шанхае.
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китай, казахстан, экспорт
Экономика, КИТАЙ, КАЗАХСТАН, экспорт
Казахстан намерен нарастить экспорт в Китай на 1,6 миллиарда долларов
Казахстан намерен нарастить экспорт в Китай по 180 товарным позициям на $1,6 млрд
АЛМА-АТА, 4 ноя – ПРАЙМ. Казахстан готов нарастить экспорт в Китай на сумму 1,6 миллиарда долларов за счет поставок изделий металлургической, нефтехимической, пищевой отраслей, сообщает пресс-служба правительства страны.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в понедельник в ходе рабочего визита в Китай обсудил с премьером госсовета КНР Ли Цяном развитие торгово-экономических отношений между странами и меры укрепления сотрудничества в области инвестиций.
"Казахстан готов наращивать масштабы и оптимизировать структуру торговли, в том числе и за счет продукции с добавленной стоимостью. Речь идет о 180 товарных позициях на сумму 1,6 миллиарда долларов. Есть возможность увеличения поставок изделий металлургической, нефтехимической, пищевой, машиностроительной и строительной отраслей", - приводятся в сообщении слова Бектенова.
По данным кабмина Казахстана, за первые три квартала года объем двусторонней торговли между станами составил 33 миллиарда долларов.
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"В соответствии с поставленной на высшем уровне задачей мы намерены в ближайшем будущем наращивать взаимный товарооборот. Правительство Казахстана готово развивать полноформатное и взаимовыгодное сотрудничество с Китаем по всему спектру взаимодействия", - сказал Бектенов.
Также ранее в понедельник пресс-служба правительства сообщила, что компании Казахстана и Китая подписали восемь коммерческих соглашений на общую сумму 2,5 миллиарда долларов в рамках встречи главы правительства Казахстана с представителями крупного бизнеса в Шанхае.