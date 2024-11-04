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Эрнст рассказал о созданной с участием Стива Джобса чудовищной вещи
Эрнст рассказал о созданной с участием Стива Джобса чудовищной вещи - 04.11.2024, ПРАЙМ
Эрнст рассказал о созданной с участием Стива Джобса чудовищной вещи
Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст считает, что iPhone является чрезвычайно вредной и чудовищной вещью для человечества. Об этом он заявил на секции... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T19:43+0300
2024-11-04T19:43+0300
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МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст считает, что iPhone является чрезвычайно вредной и чудовищной вещью для человечества. Об этом он заявил на секции симпозиума "Как технологии изменят контент: создание, потребление распространение".По его мнению, iPhone разрушил "значительную часть человеческих связей", в частности теперь люди не заезжают к своим родителям, а звонят им. Эрнст отметил, что общение через iPhone позволяет не видеть родственников и друзей месяцами или даже годами. Общение с друзьями люди изводят "тоже на звонки, а потом уже СМСки, потому что звонить уже сейчас по этике не очень культурно", добавил он. "Поэтому для меня, например, лично Стивен Джобс находится в череде персоналий, где в очереди перед ним незадолго стоит Адольф Гитлер", — сказал Эрнст. В день народного Единства в Москве открылся национальный центр "Россия". С 4 по 6 ноября в центре проходит научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее".РИА Новости являются информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.
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россия, технологии, iphone
РОССИЯ, Технологии, iPhone
Эрнст рассказал о созданной с участием Стива Джобса чудовищной вещи
Константин Эрнст сравнил основателя Apple Стива Джобса с Гитлером
МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст считает, что iPhone является чрезвычайно вредной и чудовищной вещью для человечества. Об этом он заявил на секции симпозиума "Как технологии изменят контент: создание, потребление распространение".
По его мнению, iPhone разрушил "значительную часть человеческих связей", в частности теперь люди не заезжают к своим родителям, а звонят им.
Эрнст отметил, что общение через iPhone позволяет не видеть родственников и друзей месяцами или даже годами. Общение с друзьями люди изводят "тоже на звонки, а потом уже СМСки, потому что звонить уже сейчас по этике не очень культурно", добавил он.
"Поэтому для меня, например, лично Стивен Джобс находится в череде персоналий, где в очереди перед ним незадолго стоит Адольф Гитлер", — сказал Эрнст.
В день народного Единства в Москве открылся национальный центр "Россия". С 4 по 6 ноября в центре проходит научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее".
РИА Новости являются информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.
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