https://1prime.ru/20241104/falsifikatsii-852592802.html

Оппозиция обвинила Санду в фальсификациях на голосовании за рубежом

Оппозиция обвинила Санду в фальсификациях на голосовании за рубежом - 04.11.2024, ПРАЙМ

Оппозиция обвинила Санду в фальсификациях на голосовании за рубежом

Молдавская оппозиция имеет свидетельства о наличии массовых фальсификаций в ходе выборов президента страны при голосовании на участках за рубежом. Об этом... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T18:01+0300

2024-11-04T18:01+0300

2024-11-04T18:01+0300

политика

молдавия

майя санду

голосование

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Молдавская оппозиция имеет свидетельства о наличии массовых фальсификаций в ходе выборов президента страны при голосовании на участках за рубежом. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" лидер оппозиции, глава блока "Победа" Илан Шор. "На зарубежных участках (баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя — ред.) Санду не выиграла. Мы это знаем. У нас есть факты массовых фальсификаций, которые устроила Санду на участках за рубежом", — сказал он. Шор сообщил, что имели место факты подвоза избирателей к участкам и подвоза избирательных урн с заполненными бюллетенями, а также препятствий в работе наблюдателей от оппозиции и "Европа закрывала на это глаза". По мнению Шора, именно поэтому на участках внутри Молдавии Санду проиграла, но достигла перевеса благодаря данным с европейских участков. Политик напомнил, что для многочисленной молдавской диаспоры в России было открыто всего два участка. Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии после обработки 100% протоколов с участков сообщила, что Санду лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,33% голосов. Бывший генпрокурор Александр Стояногло набрал 44,67% голосов.В первом туре выборов Санду получила 42,45% голосов, Стояногло — 25,98%. Во втором туре победит тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.Санду придерживается политики евроинтеграции, антироссийских санкций и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Ее поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность". Стояногло является выходцем из Гагаузии, он кандидат от оппозиционной Партии социалистов и ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, но при этом поддерживает интеграцию с ЕС. Он признает значимость РФ для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым стране следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.

https://1prime.ru/20241104/prezident-852592324.html

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молдавия, майя санду, голосование