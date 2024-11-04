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Средняя биржевая цена газа в Европе достигла максимума с ноября 2023 года
Средняя биржевая цена газа в Европе достигла максимума с ноября 2023 года - 04.11.2024, ПРАЙМ
Средняя биржевая цена газа в Европе достигла максимума с ноября 2023 года
Средняя биржевая цена газа в Европе в октябре достигла максимума с ноября 2023 года, составив примерно 456 долларов за тысячу кубометров, следует из... | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T13:13+0300
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2024-11-04T13:13+0300
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Средняя биржевая цена газа в Европе в октябре достигла максимума с ноября 2023 года, составив примерно 456 долларов за тысячу кубометров, следует из статистических данных лондонской биржи ICE. Так, цена газовых фьючерсов на последний месяц осени в октябре составила в среднем 455,9 доллара за тысячу кубометров, что на 40 долларов превышает сентябрьский показатель – 415,9 доллара.Средняя стоимость газа в Европе на биржах в 2023 году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. Первое полугодие 2024 года отличилось достаточно стабильными ценами на газ, однако с началом второй половины года был отмечен стремительный рост цен, сопоставимый с уровнем мая-июня 2021 года.При этом в конце февраля текущего года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов за тысячу кубометров.
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газ, европа, биржа ice
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, Биржа ICE
Средняя биржевая цена газа в Европе достигла максимума с ноября 2023 года
Средняя биржевая цена газа в Европе в октябре стала максимальной с ноября 2023 года
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Средняя биржевая цена газа в Европе в октябре достигла максимума с ноября 2023 года, составив примерно 456 долларов за тысячу кубометров, следует из статистических данных лондонской биржи ICE.
Так, цена газовых фьючерсов на последний месяц осени в октябре составила в среднем 455,9 доллара за тысячу кубометров, что на 40 долларов превышает сентябрьский показатель – 415,9 доллара.
Средняя стоимость газа в Европе на биржах в 2023 году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. Первое полугодие 2024 года отличилось достаточно стабильными ценами на газ, однако с началом второй половины года был отмечен стремительный рост цен, сопоставимый с уровнем мая-июня 2021 года.
При этом в конце февраля текущего года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов за тысячу кубометров.
Цена нефти Brent превысила 75 долларов за баррель впервые с 25 октября