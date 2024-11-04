https://1prime.ru/20241104/gaz-852588102.html

В Eni оценили обеспеченность Европы газом

В Eni оценили обеспеченность Европы газом - 04.11.2024, ПРАЙМ

В Eni оценили обеспеченность Европы газом

Глава Eni Клаудио Дескальци, комментируя планируемое прекращение транзита российского газа через Украину со следующего года, заявил, что Европа в "хорошей... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T13:55+0300

2024-11-04T13:55+0300

2024-11-04T13:55+0300

энергетика

газ

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АБУ-ДАБИ, 4 ноя - ПРАЙМ. Глава Eni Клаудио Дескальци, комментируя планируемое прекращение транзита российского газа через Украину со следующего года, заявил, что Европа в "хорошей газовой форме", у нее есть поставки из США, Катара, Северной Африки. "Я думаю, что Европа в целом в хорошей форме, потому что все хранилища полные, более чем на 90%, есть поставки из США, Катара, Северной Африки, поэтому я думаю, что мы в хорошей форме", - ответил он на вопрос журналистов в кулуарах ADIPEC, повлияет ли на Европу прекращение транзита российского газа через Украину с 2025 года. Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют. Сейчас российский трубопроводный газ попадает в Европу по двум маршрутам. Первый – газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет южнее, вплоть до Греции, из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию. Второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получают Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше идет в Австрию, откуда частично направляется в Италию. По обоим маршрутам ежегодно прокачиваются примерно одинаковые объемы – около 14–15 миллиардов кубометров газа.

https://1prime.ru/20241104/neft-852587247.html

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